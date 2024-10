Muda o Governo, mudam as chefias. Os dirigentes afastados em cima do prazo de indemnização e em nome de um “novo impulso”

IAPMEI, Aicep, IEFP, Parpública, IPDJ, Santa Casa, Instituto Camões, IHRU, Instituto da Segurança Social. A lista de administrações e conselhos diretivos substituídos pelo novo Governo é longa e não deverá ficar por aqui. A justificação mais usada nas substituições de chefias do Estado é a necessidade de dar um “novo impulso”, uma variante face à também usada “nova dinâmica” que é preciso imprimir às entidades no desenvolvimento das políticas públicas.

Estes foram os argumentos do Ministério da Economia para afastar toda administração da Aicep em junho — uma demissão por conveniência — e já em setembro o presidente do IAPMEI. A nova estratégia e o empenho na sua execução serviram para justificar as mexidas no IHRU e a nova orientação foi o motivo para afastar a administração do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Trata-se de um fundamento sustentado nas leis que regem a nomeação de gestores públicos e de titulares de cargos dirigentes de institutos públicos e do Estado.

Nos casos do IHRU e do IPDJ há contas a serem feitas para pagar indemnizações aos gestores afastados, tal como já tinha sucedido com as mudanças na AMA — Agência para a Modernização Administrativa e a demissão da presidente do Instituto de Informática da Segurança Social. Nestes casos, os dirigentes afastados estavam em funções há mais de 12 meses após terem sido nomeados pelo anterior Governo. O levantamento realizado pelo Observador indica que pelo menos sete dirigentes afastados terão direito a compensação pela antecipação do fim de mandato.

Mas até agora estes casos têm sido exceções.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Demitidos a dias de terem direito a indemnização

A outra linha paralela que une estas demissões é o facto de serem concretizadas a dias de os gestores substituídos completarem um ano no cargo o que, quer para os gestores públicos, quer para os dirigentes dos institutos, daria direito ao pagamento de uma indemnização.

Foi o caso da Aicep. A notícia da demissão saiu quando o então presidente — Filipe Santos Costa — estava a participar numa conferência em representação da entidade. Estava a poucos dias de completar um ano em funções. Os cinco membros deste conselho de administração foram nomeados com efeitos a 5 de junho de 2023 e dissolvidos por conveniência numa resolução do Conselho de Ministros, de 3 de junho último, que destaca a necessidade de dotar a agência para o investimento de um “conselho de administração com o perfil que responda aos desígnios consagrados”. O novo presidente é Ricardo Arroja, cuja nomeação, bem como a da sua equipa, não depende de concurso, mas sim de um parecer que foi pedido à Cresap.

Já no IAPMEI, Luís Rodrigues foi informado pelo ministro da Economia de que não iria continuar no cargo de presidente a quatro dias de completar um ano da sua comissão de serviço.

E o ex-diretor-geral de Energia, Jerónimo Meira Cunha, viu antecipado o fim da sua comissão de serviço com efeitos a partir de 30 de agosto deste ano num despacho assinado pela ministra do Ambiente e Energia, Graça Carvalho. Tinha sido nomeado a 31 de agosto de 2023 em regime de comissão de serviço por Duarte Cordeiro depois de o então ministro ter constatado a inexistência de candidatos que cumpriam os requisitos exigidos no concurso público. Jerónimo Cunha tinha sido adjunto do gabinete do ex-secretário de Estado da Energia, João Galamba.

O despacho que o afasta menos de um ano depois invoca a já famosa “necessidade de imprimir uma nova dinâmica aos serviços da DGEG, bem como a implementação de novas orientações à gestão desta direção-geral, para que seja alcançada uma efetiva melhoria na execução das políticas a prosseguir nos domínios da energia e dos recursos geológicos e mineiros”.

A demissão da administração da Parpública também parece revelar a preocupação de contar os dias do calendário. A deliberação social única que afastou a equipa de José Realinho de Matos foi aprovada a 30 de agosto. Como estes tinham sido nomeados em outubro de 2023, não haverá lugar ao pagamento de indemnização. O Ministério das Finanças nunca deu uma explicação oficial para esta mudança, tendo nomeado seis administradores numa equipa liderada por Joaquim Cadete que ainda terá de ter parecer da Cresap.

Dirigentes nomeados em regime de substituição vão a concurso

Outra nota que tem marcado as “chicotadas psicológicas” que aconteceram com a mudança de cor no Governo é o recurso generalizado às nomeações em regime de substituição enquanto se espera o resultado de concursos públicos. Alguns já tinham sido pedidos pelo anterior Governo, mas só agora foram abertos. Fonte oficial da Cresap, a comissão de recrutamento do Estado, explica ao Observador porque esperou.

“Tendo em conta que houve uma transição de Governos e que muitos concursos se encontravam na fase de homologação de perfis, em que o membro do Governo pode fazer ajustamentos à proposta apresentada pela CReSAP, foi nosso entendimento dar ao novo Executivo tal possibilidade. Daí que muitos concursos solicitados pelo anterior Governo só tivessem sido abertos a partir de agosto”, indicou.

Outros têm já a data do novo Executivo. Neste momento não há nenhum concurso a decorrer, mas dos que estão em avaliação pelos júris após terminado o prazo para apresentação de candidaturas, há 14 que foram já solicitados pelos atuais titulares.

Desde julho, há pedidos para 11 concursos para cargos de dirigentes superiores a “abrir em breve”, num lote que inclui algumas das demissões que foram notícia nos últimos meses — Agência para a Modernização Administrativa e INEM (neste caso foi o presidente que se demitiu em conflito com a ministra da Saúde por ter sido forçado a fazer um ajuste direto para contratar helicópteros).

E o Governo já sinalizou a intenção de pedir mais, de cada vez que substitui um dirigente que tem de ser escolhido através de concurso público. É o caso do novo presidente do IAPMEI indicado em regime de substituição. José Pulido Valente vem de uma carreira de mais de 20 anos no BCP onde foi diretor de vários departamento e rescindiu o vínculo ao banco para se lançar neste novo desafio.