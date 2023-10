ModaLisboa. A festa de Luís Carvalho, as influencers de Gonçalo Peixoto e os abraços de Dino Alves a encerrar o último dia

Gonçalo Peixoto: “Sou um designer comercial e isso não me chateia”

Basta olhar para a primeira fila para identificar um desfile de Gonçalo Peixoto. Os bancos corridos enchem-se de influenciadoras digitais, de iPhone em riste, vestidas com os últimos modelos do criador. “É uma marca que cresceu no Instagram. Não vou mentir. Devo-lhes uma parte da minha vida e da minha carreira”, começa por dizer ao Observador, logo após o desfile. As influencers “são as pessoas que vendem a marca”. “Por isso, o meu trabalho é fazê-las felizes”, diz com naturalidade. Isso é rendas, brocados, transparências, flores, mini-vestidos, crop tops, muito cor-de-rosa e lantejoulas em barda.

O designer de 26 anos encontrou uma fórmula de sucesso numa indústria que luta por se manter à tona. Pouco lhe importa o rótulo de “designer de influencer”: “adoro”, responde. Uma coisa é certa: quando faz scroll nas redes sociais não demora a encontrar as suas criações. “Só sou designer porque efetivamente alguém usa as minhas peças. Ter só uma manequim a desfilar não é ser designer de moda, para mim. O mais importante de uma roupa é ser usada”, comenta. “Sou um designer comercial e isso não me chateia”.