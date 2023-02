“Fado é amor

Que sobrou d’algum queixume,

Que se agarrou ao ciúme

E se embrulhou no seu manto.

Fado é a dor,

É o meio termo da vida,

Nem esperança perdida,

Nem riso, nem pranto.”

No seu regresso aos discos de originais, Carminho não faz um exercício existencialista sobre quem é como artista nem sobre o lugar que afinal ocupa. Pelo contrário, mantém a certeza de ser fadista por convicção. Portuguesa – assim se chama o álbum que é editado a 3 de março –, resulta de uma “busca pelo aprofundamento do pensamento sobre o fado”. Com produção própria, a artista reuniu 14 temas, entre os quais “fados tradicionais originais” compostos pela fadista, como por exemplo “As flores” (fado Flores), no qual assina música e letra.

Pelo meio de um extenso trabalho de pesquisa, musicou poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen, David Mourão-Ferreira ou Manuel Alegre, foi aos fados clássicos, como é o caso de “Fado é amor” (que citamos como embalo desta conversa) de Joaquim Frederico de Brito ou o fado Pagem de Alfredo Marceneiro e olhou para o presente e para o que estava à sua volta. Foi aí que decidiu convidar vários autores, como Rita Vian, que compôs “Simplesmente ser”, Luísa Sobral, em “Sentas-te ao meu lado”, Joana Espadinha, em “Ficar”, e o músico brasileiro Marcelo Camelo, que escreveu “Levo o meu barco no mar”. Cinco anos depois do seu quinto álbum, Maria, lançado em 2018, a artista portuguesa que tem colaborado com diversos nomes internacionais, sabe que no fado encontrou um lugar de pertença e de experimentação, num campo de possibilidades que não se esgota.

