“Entrou mais um em Lisboa! E mais um no Porto! Quem é que é?”. O frenesim é recordado por todos quantos estavam no Cinema São Jorge, em Lisboa, no dia 4 de outubro de 2015, recebendo incrédulos as projeções sobre aquela que viria a tornar-se a melhor noite eleitoral de sempre para o Bloco de Esquerda — tão boa que nem o partido sabia bem quem eram os candidatos que estavam a ser eleitos deputados, uma vez que não tinha contado, nem de perto nem de longe, chegar tão longe nas suas próprias listas. A vitória tinha um rosto: Catarina Martins, a líder renascida das cinzas da experiência de coordenação bicéfala com João Semedo, que se tinha destacado e ganhado fôlego durante os debates televisivos e que os bloquistas consideram responsável pelo primeiro momento que faria a geringonça nascer, 54 dias depois.

A popularidade da líder que precisava de se impor após a era Louçã — e que pegou num partido traumatizado com o rombo eleitoral pós-queda de José Sócrates — começara a ser percebida por elementos do Bloco nos meses anteriores, graças a pequenos sinais: há quem se recorde de um grupo de cantoneiros que “parou para a aplaudir” no jardim lisboeta da Estrela e, já depois do primeiro debate da campanha eleitoral, as “filas” de pessoas que se formaram para a cumprimentar numa ação em Matosinhos. O caminho levou ao bom resultado nas legislativas e à marca maior do seu mandato: a formação da geringonça.

Mas o segundo resultado mais marcante das suas direções acabaria por ser o oposto: o pior resultado desde há vinte anos, em 2022, precisamente depois da morte da geringonça. No currículo de Catarina Martins ficam registados os melhores e piores números do Bloco de Esquerda, a criação da solução política inédita que deixou os militantes satisfeitos e a decisão de a quebrar que deixou os simpatizantes zangados. Hoje, no partido, a garantia é que todos estavam conscientes dos danos que a decisão provocaria: “Sabíamos que íamos ser castigados eleitoralmente por isso. Sabíamos todos. Todos aceitámos conscientemente o resultado”, recorda Joana Mortágua. E avançaram assim, conscientemente, para uma fase de perda de influência política e para as eleições que resultariam na perda de 14 deputados.

