Foi a gota de água num copo que transbordou. Nos últimos meses, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, desdobrou-se em críticas e insultos (e até publicou fotografias com cadáveres) contra o Ministério da Defesa russo, chefiado por Sergei Shoigu, e contra o comandante das tropas russas, Valery Gerasimov. A frustração era visível, mas quase ninguém estava à espera que, esta sexta-feira, a milícia paramilitar decidisse entrar por território russo, num movimento que o Serviço Federal de Segurança equiparou a um apelo à guerra civil.

Na cabeça de Yevgeny Prigozhin, aqueles dois responsáveis militares, em quem o Presidente russo confia quase de olhos fechados, são a causa dos insucessos militares russos na Ucrânia, que, na versão do chefe da milícia paramilitar, já originou a morte mais de 100 mil pessoas. “Incompetentes”, chegou a descrever o líder do grupo Wagner. Assistindo a este cenário, Vladimir Putin aparentava ignorar o que se passava, nunca se pronunciando sobre a tensão entre as duas fações.

