As suspeitas, as explicações e as dúvidas: o que está em causa na averiguação a Pedro Nuno Santos?

Em pouco menos de um mês, uma figura jurídica conhecida de todos os penalistas especializados em crime económico-financeiro — mas um total mistério para a opinião pública — passou a estar no centro do debate político. Chama-se averiguação preventiva, é uma espécie de pré-inquérito e os dois principais candidatos a primeiro-ministro são visados em situações diferentes.

A Procuradoria-Geral da República começou por anunciar em março a abertura de uma averiguação preventiva ao primeiro-ministro Luís Montenegro devido a denúncias sobre o caso Spinumviva e, esta quarta-feira, fez um anúncio semelhante sobre o secretário-geral do PS, após perguntas do Observador.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal, a quem o procurador-geral Amadeu Guerra determinou a realização de tais averiguações preventivas, terá de procurar informação documental para chegar a conclusões. Que caso é este? Quais são as suspeitas? Que diligências pode o MP realizar? As entidades privadas são obrigadas a responder? E os visados podem mesmo ser ouvidos em sede de uma averiguação preventiva?

São 10 perguntas e respostas para tentar explicar que tipo de explicações podem ser dadas por Pedro Nuno Santos — e o que falta esclarecer no caso da compra de dois imóveis por cerca de 1,3 milhões de euros.

O que é e para que serve uma averiguação preventiva?

Trata-se de um instrumento jurídico muito utilizado no combate ao branqueamento de capitais, nomeadamente no âmbito dos chamados deveres de diligência a que as instituições financeiras são obrigadas sempre que detetam operações bancárias suspeitas devido à origem dos capitais. Quando isso acontece, os bancos, seguradoras e outras entidades são obrigadas a comunicar as operações em causa ao DCIAP e à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária (PJ).

A PJ fica assim obrigada a realizar diligências que lhe permitam responder a uma pergunta que se coloca em todas as averiguações preventivas: há, ou não, indícios concretos da prática de um crime que justifiquem a abertura de um inquérito criminal? Se a resposta for positiva, o Ministério Público determina a abertura de um inquérito criminal formal pela suspeita concreta de um ou de vários crimes.