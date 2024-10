O que Miranda Sarmento ministro fará às propostas de Miranda Sarmento deputado? A especialidade é com grupos parlamentares

Há um ano estava na bancada do PSD como líder parlamentar a criticar a proposta de Orçamento do Estado para 2024 do Governo de António Costa. Tinha Fernando Medina à sua frente como ministro das Finanças. Um ano depois os lugares no hemiciclo inverteram-se. Joaquim Miranda Sarmento é ministro das Finanças, Medina é deputado (que não esteve na audição desta segunda-feira por não fazer parte da Comissão de Orçamento e Finanças). E foi pelo que disse há um ano que foi confrontado pelo PS, mas também pelo que disse na campanha eleitoral e no que transpôs para o programa de Governo.

Como tal o IRC, que foi a primeira medida referida por Miranda Sarmento na apresentação inicial da audição parlamentar, acabou por ser um tema central. Com o Chega a pressionar o Governo para uma descida, de acordo com o programa eleitoral da AD, de dois pontos; ou o Bloco a tentar comprometer o Governo de que a redução de corte que acabou por constar deste orçamento depois de negociações com o PS não retira o Executivo do objetivo de descer a taxa até aos 15% no final da legislatura.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, insistiu em saber se o Governo adiou a intenção de baixar o IRC como está no programa. Miranda Sarmento, dizendo que o que está em discussão é 2025 com a redução de um ponto percentual (de 21% para 20%), admitiu que “gostaríamos de ter condições de cumprir o programa. Se será possível do ponto de vista político só o futuro o dirá”.

O futuro, para já, vai jogar-se na especialidade. E é aí que o Chega vai confrontar o Governo com a sua própria promessa. André Ventura assumiu que o partido vai apresentar uma proposta para reduzir a taxa nominal em dois pontos, para 19%, e quis saber o que irá fazer o PSD. Ao desafio de Ventura, que acusou o Governo de fazer uma “negociação qualquer com PS [que admite votar contra a descida em um ponto no IRC na especialidade, deixando nas mãos do Chega a viabilização da proposta]] e já não ser importante baixar o IRC”, Miranda Sarmento lembrou que já não é líder parlamentar nem está na bancada do PSD: “Eu não voto neste parlamento. Não posso responder por um voto que não é meu”.

A mesma senha foi usada por Miranda Sarmento para não comprometer qualquer medida na especialidade. Foi o que respondeu, também, a Inês Sousa Real, líder do PAN, que quis saber se Miranda Sarmento, ministro, iria aceitar reduzir o IVA dos serviços veterinários conforme Miranda Sarmento, deputado, propôs. “Especialidade é uma discussão entre grupos parlamentares”.

Não foi apenas no IRC que Miranda Sarmento acabou confrontado com as propostas da AD. Foi Bernardo Blanco quem elencou um conjunto de medidas que constavam no programa eleitoral e que não estão na proposta de OE: como a conta-poupança isenta de impostos, redução do ISP, a comparticipação total dos suplementos na gravidez, a privatização da TAP. “As medidas vão aparecer porque a IL as vai propor”, na especialidade, disse e questionou se Miranda Sarmento “está disponível para aprovar as medidas do próprio PSD”.

Miranda Sarmento pediu paciência: “Há muita coisa que estava no programa eleitoral em execução. O programa foi desenhado a quatro anos. Não podemos pedir que um programa de quatro anos seja condensado num ano e meio”. Mas sublinhou que já há medidas em execução: a redução do IVA na construção para 6% (há um pedido de autorização legislativa), a conta-corrente com o Estado que “vamos começar a implementar a partir do início do próximo ano” e a privatização da TAP em que “estamos a avançar”.

A IL – que já disse que irá votar contra a proposta orçamental do Governo – insiste em mostrar que o Orçamento é parecido com o do PS. Apresenta um “número reduzido de novas medidas permanentes” que, arredondando, significa “0% de diferença entre o Orçamento do PS e da AD”. “Onde está a tal mudança prometida?”

Miranda Sarmento defendeu a mudança — um orçamento que dá e não tira e mantém um equilíbrio orçamental — mas não largou o guião de que não há folgas orçamentais para a especialidade. Isto se se quiser manter a meta de ter um excedente de 0,3% ou 850 milhões em 2025.

A UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) não concorda. No seu relatório de análise ao Orçamento, admite haver folgas com a sobreorçamentação das prestações sociais em 2024. “A revisão da despesa com prestações sociais parece ser superior ao efeito direto das medidas que a justificam, o que poderá constituir uma folga orçamental em 2024. Deve notar-se que um resultado melhor do que o previsto em 2024 constitui um ponto de partida mais favorável para o ano de 2025”, diz a UTAO, que indica ainda a possibilidade de o Estado arrecadar dividendos com Novo Banco não quantificados ou que haja uma descida maior das taxas de juro.

Cativações são maçãs no PS e peras na AD?

Além do IRC, outro tema tido como incontornável no debate foi o das cativações, que atingem um novo máximo na proposta de Orçamento do Estado para 2025, embora tenham sido muito criticadas no passado pelo PSD — e o agora ministro Joaquim Miranda Sarmento. Foi isso que lembrou a deputada do PS Marina Gonçalves, que traçou um paralelismo entre Miranda Sarmento – líder parlamentar do PSD e Miranda Sarmento – ministro das Finanças. A socialista recordou um artigo de opinião de julho de 2023 em que o social-democrata, então líder parlamentar do PSD, falava em “truques orçamentais dos socialistas”, onde incluía as cativações.

“Este mesmo líder parlamentar agora ministro das finanças apresenta-nos um orçamento em outubro de 2024 que reforça as cativações”, em cerca de 600 milhões de euros, “que incorpora áreas que não estavam sobre esse controlo e que retira o tecto máximo definido”, afirmou, questionando Miranda Sarmento “se mudou de opinião face ao passado sobre este instrumento de gestão orçamental”. E a comparação estendeu-se aos “dois pecados capitais que o líder parlamentar do PSD, agora ministro das finanças referia no OE para 2024”. Um deles sobre o crescimento económico sem políticas invariantes que em 2025 ficará “abaixo da média dos últimos anos, de 2,2%”. Outro é a “situação dos serviços públicos”, com um plano de emergência que “falhou”.

Joaquim Miranda Sarmento foi repetindo a justificação que já tinha dado para o tema das cativações num recente artigo de opinião no Público: disse que o PS está a comparar “maçãs com peras” e que como a despesa total é maior “o valor nominal” das cativações também “é maior”. Por outro lado, explicou que o Orçamento para 2024 excecionava algumas entidades de cativações e, agora, o Governo “optou por retirar essas entidades e permitir que cada ministro decida que entidades vai excecionar”. Ou seja, haverá uma “maior” capacidade e margem aos ministros setoriais, argumenta. Daí que diga que os dados de 2024 e 2025 “não são comparáveis”.

O tema das cativações, aliás, abriu o debate com a deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a criticar “o tipo de considerações e adjetivações” feitas pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) na análise à proposta de Orçamento do Estado para 2025 divulgada no fim de semana. O foco da crítica está no facto de a UTAO ter apelidado os instrumentos não convencionais, tal como as cativações, como “exemplos deprimentes da administração pública a trabalhar para si própria”; e no facto de a unidade que presta apoio aos deputados sugerir uma alteração da lei eleitoral dada a “fragmentação crescente do espectro partidário nele representado”, que “a par da imprevisibilidade de agrupamentos menos comprometidos com a estabilidade política, vem tornando cada vez mais difícil a formação de coligações que garantam apoio maioritário ao poder executivo”.

“Acho que não é admissível” o uso destes termos, disse, pedindo uma “reflexão”. Filipe Neto Brandão, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, respondeu que o tema poderá “eventualmente” ser levado a uma reunião da comissão.