Os "chips" no centro da tensão. Guerra comercial entre EUA e China intensifica-se na reta final da liderança de Biden

Lei dos chips em risco? Trump não vai revogá-la, dizem especialistas

A promessa de que iria reverter várias das medidas promulgadas nos últimos quatro anos por Biden caso regressasse à Casa Branca foi recorrente durante a campanha eleitoral de Trump. Um dos pacotes legislativos em risco com a possível vitória, que veio a confirmar-se, é o “Chips and Science Act”, aprovado em 2022 com apoio bipartidário para incentivar os fabricantes de semicondutores a fixarem a produção em solo norte-americano.

Em outubro, durante uma participação de praticamente três horas no podcast The Joe Rogan Experience, do comediante Joe Rogan, Trump criticou a legislação, classificando-a como “muito má”. “Investimos milhares de milhões de dólares para que as empresas ricas venham para cá, peçam dinheiro emprestado e aqui construam empresas de chips. E elas não nos vão dar as boas empresas”, acrescentou, argumentando que aumentar as taxas sobre importações da China para valores muito elevados atrairia esses negócios para os Estados Unidos sem que fosse preciso gastar “10 cêntimos”.

Poucos dias depois, o também republicano Mike Johnson, que é presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, indicou que era “provável” que o partido revogasse a lei quando chegasse ao poder. Contudo, segundo a CNBC, acabou por voltar atrás e dizer que, afinal, o “Chips Act não está na ordem do dia para ser revogado”.