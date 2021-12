Porque é que África se pode tornar o "continente da covid"? O que se pode seguir depois da Ómicron?

Na Europa, América do Norte, Oceânia, na China e vários países asiáticos, e até nos maiores países da América do Sul, pelo menos 50% da população já está totalmente vacinada. Em África, pelo contrário, só um país atingiu essa marca: Marrocos, com mais de 60% da população vacinada. Grande parte do território africano, incluindo os países da África ocidental, central e oriental, da Guiné-Bissau a Moçambique, passando por Angola, têm 10% ou menos da população totalmente vacinada contra a Covid-19.

Em muitos países, a população têm-se mostrado hesitante na toma da vacina, quer pela desconfiança das vacinas que vêm dos países ricos, quer pela enorme quantidade de desinformação que circula no continente. A chegada das vacinas a conta gotas também não ajuda a aumentar a confiança da população, nem na implementação das campanhas de vacinação. Os serviços de saúde já de si frágeis, enfrentam assim um novo conjunto de desafios.

É mesmo preciso apostar na vacinação em África?

Os casos de infeção com SARS-CoV-2 e as mortes associadas à Covid-19 registadas nos países africanos desde o início da pandemia é incomparavelmente menor do que aquela que se verifica nos países desenvolvidos. A estrutura da população é completamente diferente da dos países do hemisfério norte, mas existe outra palavra-chave neste caso: registo.

Se não podemos garantir que todos os óbitos e muito menos os casos de infeção foram contabilizados na Europa ou Estados Unidos, muito mais difícil será fazê-lo nos países em que o acesso aos serviços de saúde é difícil, onde existem outras doenças com uma elevada taxa de mortalidade e com sintomas que se podem confundir com outras doenças. Estima-se que apenas um em cada sete casos de infeção seja detetado em África.

A população dos países africanos é, em geral, mais jovem e com uma esperança média de vida mais baixa do que nos países industrializados e sofrem muito menos de certas comorbilidades, como diabetes ou hipertensão. São pelo menos dois fatores de risco a menos para doença grave, internamento e morte com Covid-19. Tratando-se de uma população mais jovem e ativa, também é comum que os sintomas sejam mais ligeiros, o que torna mais difícil a deteção da infeção e potencia a rápida transmissão nas populações que têm muitos contactos.

Mesmo na presença de casos de doença ligeiros e sem conseguirem proteger totalmente da transmissão, as vacinas continuam a desempenhar um papel muito importante para esta população: um sistema imunitário que seja capaz de bloquear, travar ou dificultar a replicação do vírus não está só a impedir que a pessoa fique doente e que transmita aos outros, mas também está a reduzir a probabilidade de o vírus sofrer mutações e dar a origem a novas variantes.

Porque é que com menos vacinas há mais mutações?

A variante Ómicron, disse o diretor-geral da OMS, é a prova dos efeitos negativos das injustiças na distribuição das vacinas. “Quanto mais tempo demoramos para alcançar a equidade nas vacinas, mais permitimos que o vírus circule, sofra mutações e se torne potencialmente mais perigoso.”

The Omicron variant reflects the threat of prolonged vaccine injustice. The longer we take to deliver #VaccinEquity, the more we allow the #COVID19 virus to circulate, mutate and become potentially more dangerous. pic.twitter.com/tfN5SlBiA5 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 28, 2021

Os receios manifestados com o que pode acontecer em África também já surgiram em outras partes do mundo. Em abril deste ano, o Brasil era classificado como a potencial fábrica de variantes que seriam dispersas por todo o mundo.

De facto, o Brasil e outros países da América do Sul viram surgir novas variantes, embora nenhuma com o impacto que teve, por exemplo, a variante Alfa na Europa, uma variante que surgiu no Reino Unido. A Índia e o subcontinente indiano também tiveram o seu papel na pandemia de Covid-19: entre outras variantes que tiveram algum impacto no subcontinente, a Delta acabou por dominar grande parte do mundo.

Não importa o continente, o que interessa é que se reúnam as condições propícias ao surgimento de novas variantes. Tudo começa com um vírus que só há pouco tempo (dois anos ainda é pouco tempo) começou a infetar humanos. As mudanças em alguns dos genes do ARN do vírus permitiram-lhe entrar nas nossas células, usá-las para se multiplicar e sair para infetar outras pessoas. Mas, tirando isso, o vírus tinha (e tem) um grande leque de modificações para testar neste “novo” hospedeiro (nós), como lembrou o STAT News num artigo de agosto.

De cada vez que o vírus se multiplica, como uma impressora mal calibrada, podem acontecer erros na cópia da informação. Por vezes, a mensagem torna-se ilegível ou transmite uma informação errada, é prejudicial ao vírus e estes descendentes não vingam. Outras vezes, as mudanças nos genes tornam-nos mais bem adaptados a conviver (e aproveitar-se) do hospedeiro: entram mais facilmente nas nossas células, multiplicam-se melhor e mais rapidamente, são libertados em maior quantidade e mudam o suficiente para conseguirem dificultar o trabalho do nosso sistema imunitário.

Em cada nova variante podem existir uma ou mais mutações de interesse — ou 30, na grande exceção que representa a Ómicron —, mas o efeito de cada uma delas não é necessariamente somado ao das restantes. Na verdade, um vírus que seja muito bom a escapar-se ao nosso sistema imunitário pelas mudanças na proteína spike, pode ter mais dificuldade em entrar nas nossas células por causa dessas mesmas mudanças. É como uma pessoa que se disfarça tão bem que não é reconhecida na rua, mas que depois não consegue entrar em casa porque nem a porteira percebe quem é.

Ora, se de cada vez que o vírus se multiplica podem acontecer erros (quem não se lembra dos erros nas cópias e ditados?) e desses erros podem surgir mutações favoráveis ao vírus, quando mais se replicar, maior a probabilidade de surgirem variantes mais aptas.

Quanto mais disseminado estiver o vírus, circulando livremente e infetando as pessoas sem entraves, maior a probabilidade de surgirem estes erros e mutações. Mesmo que não seja totalmente eficaz, um pequeno exército criado pelo sistema imunitário graças à vacina ou a uma infeção anterior, ajuda a travar esta multiplicação sem controlo.

No caso da Ómicron, tal como terá acontecido com a Alfa, suspeita-se que um tão grande número de mutações numa só variante possa ter tido origem numa pessoa com um sistema imunitário debilitado, que demorou muito tempo a livrar-se da infeção com SARS-CoV-2. O tempo prolongado de permanência no organismo de uma pessoa, sem ser removido pelo sistema imunitário, permite que o vírus acumule inúmeras mutações e que, tornando-se bem sucedido, se comece a espalhar a outras pessoas.

Com tantas mutações, esta variante é mesmo perigosa?

Todos concordam que ainda não existem dados suficientes sobre a nova variante, mas a opiniões dividem-se quanto ao seu perigo: dos líderes europeus e autoridades de saúde do Reino Unido, que consideram o vírus muito perigoso e defendem o encerramento das fronteiras, aos especialistas de várias nacionalidades (e até o Presidente norte-americano, Joe Biden) que não veem ainda motivo para pânico.

“As mutações [da Ómicron] existem noutras variantes, e as vacinas conseguiram prevenir a doença grave com as [variantes] Alpha, Beta, Gamma e Delta”, afirmou o imunologista Andrew Pollard, diretor do grupo de investigação de vacinas da Universidade de Oxford que desenvolveu a vacina da Covid-19 para o laboratório AstraZeneca, à BBC.