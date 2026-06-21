Portugal pode ter défice nas contas públicas? "Mercados até podem achar isso positivo", afirma economista-chefe da Allianz Global Investors

Os investidores na dívida pública portuguesa e, em geral, na economia portuguesa não irão ficar alarmados caso Portugal regresse aos défices orçamentais. Christian Schulz, economista-chefe da Allianz Global Investors, argumenta que, embora convenha não “testar isso em demasia“, o historial recente do país no equilíbrio das contas públicas e da redução da dívida faz com que os investidores não devam ficar preocupados – sobretudo quando, por contraste, outros países europeus têm registos orçamentais bem mais alarmantes.

“O Estado português pode gastar mais para proteger a economia dos efeitos dos altos preços do petróleo e, por exemplo, para investir em melhores infraestruturas. Se esses gastos forem produtivos – e acredito que possam ser – isso até aumenta a atratividade de Portugal como local para investir“, afirma o economista que acompanhou de perto Portugal e outros países mais pressionados aquando da crise das dívidas soberanas, na década passada, então ao serviço de outra instituição financeira.

Hoje, Christian Schulz é economista-chefe da Allianz Global Investors, uma gestora de fundos detida pela seguradora alemã Allianz que gere cerca de 600 mil milhões de euros dos seus clientes. A gestora fez na última semana uma conferência anual em Frankfurt, onde estiveram presentes jornalistas de vários países, e o evento coincidiu com os dias em que Donald Trump assinou o “memorando de entendimento” que dá 60 dias para negociar a paz com o Irão.

Apesar das notícias positivas na frente geopolítica, “ainda temos muitos pontos de interrogação” acerca do que se pode passar nos próximos meses, avisa Christian Schulz. Os riscos, do ponto de vista dos mercados, podem ter sido reduzidos – mas não foram eliminados. E, por isso, os preços do petróleo vão continuar mais elevados do que estavam antes da guerra, estimulando a inflação e levando o BCE a subir os juros, mais uma vez.

Paz no Médio Oriente? “Ainda temos muitos pontos de interrogação”

No início desta semana, após as primeiras notícias de um possível acordo no Médio Oriente, publicou uma nota de análise onde se mostrava bastante cauteloso, quase cético. Está um pouco mais convencido agora?

Bem, os primeiros obstáculos que eu apontava foram ultrapassados, por sinal. O acordo foi assinado, de facto. Os navios estão a atravessar [o Estreito de Ormuz]. No início da semana havia bastante medo de que Israel pudesse bombardear o Líbano, por exemplo. Isso parece ter sido resolvido. Mas, ao mesmo tempo, ainda temos muitos pontos de interrogação.

Tais como?

Para começar, estamos a falar de um acordo de 60 dias. Ninguém pode ter muitas certezas sobre o que irá acontecer após os 60 dias. Ainda não sabemos se as condições deste acordo serão alcançáveis e se poderemos ter um cessar-fogo sustentável depois. Além disso, há sempre o risco de algum dos outros intervenientes — o Hezbollah, o Hamas, Israel, os houthis… — voltar a desencadear um efeito dominó. E, por outro lado, todas estas cedências que os americanos fizeram ao Irão, será que isto vai ser aprovado, politicamente, nos EUA?

Refere-se ao fundo de reconstrução de 300 mil milhões?

De onde virá esse dinheiro? Penso que essa é a maior questão de todas neste momento. De onde virão os 300 mil milhões? E se ninguém lhes der esse dinheiro, o que fará o Irão? Eles continuam a ter o pé no pescoço da economia global, a qualquer momento podem fechar o estreito novamente. Acho que o mercado está correto em não remover totalmente o prémio de risco dos preços do petróleo.

Os preços baixaram mas continuam mais altos do que antes do conflito…

Sim, também porque há um reabastecimento de stocks que tem de ser feito. Grande parte das razões pelas quais o preço do petróleo não disparou ainda mais, nestes meses, é que vários países do mundo libertaram reservas de emergência. Essas reservas terão, agora, de ser repostas, o que cria alguma procura adicional e deverá manter os preços do petróleo mais altos durante algum tempo.