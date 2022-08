Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Corrupto”, “mentiroso” e “ex-presidiário” — e ainda uma discussão acesa sobre as mulheres. O primeiro debate para as eleições presidenciais brasileiras de 2 de outubro foi a seis vozes, mas foram os dois candidatos que até ao último momento mantiveram dúvidas a sua participação — Jair Bolsonaro e Lula da Silva — que dominaram a discussão de praticamente três horas travada na noite de domingo e organizada por um conjunto de meios de comunicação brasileiros, incluindo o jornal Folha de São Paulo, o portal UOL e as televisões Bandeirantes e Cultura.

O debate podia até nem ter acontecido, caso se tivessem concretizado as ameaças feitas na sexta-feira pelo atual presidente brasileiro. Jair Bolsonaro desistiu de participar no debate após uma semana que ficou marcada por uma série de entrevistas aos candidatos no Jornal Nacional da TV Globo, com fontes da sua candidatura a argumentarem que, com a passagem à segunda volta assegurada, Bolsonaro — que está em segundo lugar nas sondagens, com 32% das intenções de voto, atrás dos 47% de Lula da Silva — não se pretendia expor aos ataques dos adversários. O recuo de Bolsonaro levou Lula da Silva a avisar que, sendo assim, também não deveria ir ao debate. Em poucas horas, a relevância do debate ficou por um fio — mas Bolsonaro acabaria por voltar atrás e decidir participar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.