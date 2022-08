Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando se sentou, na noite desta quinta-feira, nos estúdios da TV Globo para uma entrevista de 40 minutos a propósito da campanha eleitoral para as presidenciais brasileiras de 2 de outubro, Lula da Silva trazia consigo um historial longo e controverso: dois mandatos como presidente do Brasil, entre 2003 e 2011, marcados pelo crescimento económico (o seu grande trunfo eleitoral) e 580 dias na prisão devido a uma condenação por corrupção e branqueamento de capitais que, apesar de já ter sido revertida, continua a ser a sua grande fragilidade.

Por isso mesmo, o combate à corrupção e os escândalos que envolveram o seu partido e o próprio Lula nos últimos anos foram um dos tópicos centrais da entrevista no Jornal Nacional da Globo — a terceira de uma ronda de entrevistas aos candidatos mais bem colocados nas sondagens (Jair Bolsonaro e Ciro Gomes já foram entrevistados no início da semana). O tema da corrupção obrigou Lula da Silva, que vai à frente em todas as sondagens, a passar grande parte da entrevista a defender-se.

