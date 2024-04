Quando um filho cresce, uma mãe cresce com ele. A cada dia, uma surpresa — mesmo quando não se trata do primeiro filho. Todas as relações entre mãe e filho são únicas e multifacetadas e a adolescência é, para mãe e filhos, um dos momentos mais desafiantes da vida, com todas as revoluções interiores que se sucedem.

Nesta altura, mãe e filho aprendem ainda mais sobre si e sobre a sua relação. Levam-se emoções ao limite e reforçam-se laços que são para sempre. Por que não marcar cada emoção desta jornada com um aroma distinto?

Amor

Coffret Nativa SPA Ameixa

As mudanças físicas, sociais e emocionais da adolescência são acompanhadas por um apoio incondicional das mães e pela construção de um respeito mútuo. São estas as particularidades do amor recíproco entre mães e filhos. O amor presente desde os primeiros momentos da vida fortalece-se com estes desafios, transforma-se e agiganta-se, torna-se inquebrável. Os filhos crescem apoiados neste amor — e as mães também.

Proteção

Kit Presente Dia da Mãe Cuidados Lily III

Este sentimento tem sido continuamente estudado pela neurociência. Alguns estudos, como “Neurobiologia do cuidado parental”, da neurocientista Catherine Dulac, fazem mesmo um interessante paralelismo entre os circuitos cerebrais de humanos e de outros mamíferos. Hormonas como a ocitocina e a vasopressina modelam a necessidade de pais e mães protegerem os seus filhos. Mesmo que a ciência não conseguisse dizer nada sobre este assunto, a poesia já tinha dito tudo. No Poema Minha Mãe, Vinicius de Moraes escreve: “Aninha-me em teu colo como outrora/ Dize-me bem baixo assim: — Filho, não temas/ Dorme em sossego, que tua mãe não dorme.”

Orgulho

Coffret Nativa SPA Quinoa

Cada conquista é uma vitória que enche uma mãe de orgulho: é maravilhoso ver o adulto em que um adolescente se vai tornando a cada dia. Modelos com base na psicanálise ou na psicologia, como a teoria do apego, teoria da autoeficácia ou as ideias de reforço positivo, afirmam que a demonstração clara de orgulho de pais para filhos promove um desenvolvimento saudável do adolescente, aumenta a sua autoestima e independência. Portanto, de mãe para filho, não há que ter medo de deixar o orgulho transbordar.

Esperança

Coffret Lily Regular

A revista científica Plos Climate revelou, em 2023, que a incerteza climática pesa no momento de decidir ter filhos. No entanto, há esperança. Aliás: ser mãe e pai traz esperança no futuro. Embora não seja conclusivo, alguns estudos chegam a demonstrar que o envolvimento cívico e político aumenta na maioria dos adultos que têm filhos. É uma das conclusões de “A relação entre o envolvimento cívico dos mais e crianças”, de Giulia M. Dotti Sani e Mário Quaranta, que analisou a questão em 18 países da Europa. O passado e a situação política de todos estes países são diferentes, mas a vontade de construir uma realidade melhor enquanto veem os seus filhos crescer é comum a todos os pais e mães.

Admiração

Coffret Botik Mães 2024

A admiração pelas mães vai muito além da impressão de que sabem tudo e conseguem fazer tudo — uma espécie de suspeita crédula dos filhos de que as próprias mães são supermulheres. A admiração entre filhos e mães passa o teste do tempo e do crescimento de um adolescente e de um adulto. É nesta altura mais avançada da vida que um filho percebe que a mãe não pode tudo, nem sabe tudo — não é de todo uma supermulher — foi aprendendo também com o tempo e ainda assim foi capaz de tanta coisa. Quando se compreende a humanidade das mães, a admiração cresce ainda mais. É como diz o verso de Herberto Hélder, do poema No sorriso Louco das mães: “Pensam os filhos que elas levitam”.

Gratidão

Kit Presente Dia da Mãe Cuidados Lily IV

É só com o seu crescimento que um adolescente pode compreender aquilo que significou assumir o compromisso de ser mãe. Quando isso acontece, aparece a gratidão. É uma base importante para uma relação de respeito recíproco e que, com todos os momentos conturbados da adolescência — para mães e filhos — só aumenta a conexão numa relação única.

A relação de mães e filhos pode ser um turbilhão de emoções, particularmente na adolescência. Os filhos crescem e as mães vão aprendendo também: na maternidade as fases mudam, mas o amor permanece.