▲Joaquin Phoenix interpreta Napoleão e tem um guarda-roupa à medida da autoridade do imperador e dos princípios veganos do ator

▲Joaquin Phoenix interpreta Napoleão e tem um guarda-roupa à medida da autoridade do imperador e dos princípios veganos do ator

As joias que vieram de Roma, uniformes da Polónia e bordados do Paquistão encontraram-se no filme "Napoleão". Os figurinistas contam como construíram o guarda-roupa do novo épico de Ridley Scott.