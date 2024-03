Reguengos numa garrafa

Terão sido os romanos os primeiros a plantar vinha e a fazer vinho na zona do Alentejo onde se encontra, hoje, a cidade de Reguengos de Monsaraz. Mas a relevância da atividade vinícola na região ocorreu apenas a partir da segunda metade do século XIX, graças a Manuel Augusto Mendes Papança, o primeiro Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, que organizou a compra de terrenos que pertenciam à Casa de Bragança, com intenção de os dividir em courelas e distribuir pela população, a preços controlados, apenas com uma condição: que neles se plantasse vinha.

Estima-se que, a partir de 1860, se terão plantado mais de um milhão de videiras graças a esta iniciativa, desenvolvendo a economia de Reguengos de Monsaraz através do trabalho destes pequenos e médios viticultores – algo que a distinguia das outras urbes alentejanas, dominadas por grandes proprietários. Tanto a desenvolveram, aliás, que no início do século XX, a região vinhateira de Reguengos era já considerada a mais rica de todo o Alentejo.