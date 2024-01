Era uma imagem de marca do presidente da IL. Desde que se tornou candidato a deputado até ao último mês, Rui Rocha apresentou-se sempre de óculos. Mas a 1 de janeiro, na entrada para o ano eleitoral, o político surgiu à frente das câmaras para reagir à mensagem de Ano Novo do Presidente da República já de lentes de contacto. No Parlamento, esta terça-feira, recuperou os óculos para falar no palanque, mas, poucos minutos depois, já falou jornalistas sem eles. A IL recusa falar sobre a mudança de imagem de Rui Rocha como estratégia eleitoral, mas especialistas ouvidos pelo Observador reconhecem que é comum. E não é de agora: de Miterrand a Jeb Bush são vários os exemplos em que os óculos (ou a ausência deles) fizeram parte da estratégias de comunicação e marketing político.

A mudança não passou despercebida de eleitores e de intervenientes políticos. João Morgado Fernandes — que é assessor do gabinete do primeiro-ministro e faz parte da equipa de comunicação liderada por João Cepeda — deixou a provocação: “O Rui Rocha sem óculos é igual a um cartaz da @LiberalPT. À primeira vista, parece uma boa ideia. Vai-se a ver e… deixa lá, tenta outra vez”.

O Rui Rocha sem óculos é igual a um cartaz da @LiberalPT. À primeira vista, parece uma boa ideia. Vai-se a ver e… deixa lá, tenta outra vez — João M Fernandes (@jmmfernandes) January 4, 2024

