Um exemplo de “fé, esperança e caridade” e um “pastor cordial e próximo”. É assim que aqueles que têm trabalhado de perto com Rui Valério descrevem o novo patriarca de Lisboa e atual bispo das Forças Armadas. Com 58 anos, o sacerdote tem desenvolvido a sua ação pastoral sobretudo em paróquias de Beja e Lisboa, tendo também trabalhado em várias ocasiões junto dos militares. Enquanto bispo das Forças Armadas e de Segurança — uma função que lhe foi confiada em outubro de 2018 pelo Papa Francisco —, conseguiu que as missões no estrangeiro passassem a ser acompanhadas por capelães militares para prestarem apoio espiritual.

Na primeira mensagem enviada após o anúncio de que vai substituir Manuel Clemente como patriarca, divulgada esta quinta-feira pelo Patriarcado de Lisboa, o bispo referiu-se ao tema dos abusos sexuais na Igreja, assumindo a luta contra estes crimes como a sua bandeira e garantindo “tolerância zero” contra os mesmos. “Vamos prosseguir, com esperança, no caminho da cura total do vosso e nosso sofrimento”, afirmou, dirigindo-se diretamente às vítimas.

O novo patriarca de Lisboa escolheu como lema episcopal a expressão “In manibus tuis’ (“Nas tuas mãos”), algumas da últimas palavras proferidas por Cristo, que evocam “o abandono nas mãos de Deus”. As armas de fé vão incluir referências a Nossa Senhora de Fátima e ao carisma da família religiosa monfortina, junto da qual Rui Valério fez a sua formação. Membro da comunidade missionária monfortina, Rui Valério foi o primeiro monfortino português a ser ordenado bispo.

