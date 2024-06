Suíça (Grupo A). Xhaka e uma equipa que quer deixar de ser neutra também no futebol

É um dos pilares daquilo que é a política externa do país, é quase uma imagem de marca e uma identidade, funciona também como uma boa descrição para aquilo que é a seleção de futebol: neutralidade. E se nas duas primeiras isso é algo bom, aplicado à vertente desportiva perde força. Quando se pensa naquilo que é a Suíça e naquilo que pode atingir, é transversal a todos que se trata de uma equipa que joga bem, que consegue ser competitiva e que é candidata a passar a fase de grupos, sendo que a partir daí pode ir mais ou menos longe mas anda entre os oitavos e os quartos. É isso que, mais uma vez, os helvéticos tentarão “combater”.

A última edição do Europeu funcionou quase como mote para esse passo em frente que a Suíça há muito procura, com uma vitória nos oitavos com a França e uma derrota apenas no desempate por penáltis diante da Espanha. O Mundial do Qatar terminou com uma derrota pesada frente a Portugal nos oitavos, no dia em que Gonçalo Ramos se mostrou com um hat-trick, mas o ADN dessa equipa marcado pela “neutralidade” deu sinais de querer mudar. Agora, mais uma vez, esse é o desafio dos comandados de Murat Yakin, um técnico que todos pensavam estar despedido nesta altura depois desse 6-1 frente à Seleção mas que se mantém no comando de uma formação helvética que se qualificou na penúltima jornada da fase de grupos.

Shaqiri ainda está na lista mas perdeu muita influência numa fase da carreira em que joga nos EUA mas há jogadores chave que chegam depois de épocas muito conseguidas – o que também pode ter a sua influência. Logo à cabeça surge o capitão e líder Xhaka, campeão pelo Bayer Leverkusen, a que se juntam Akanji, Yann Sommer ou até Gregor Kobel. Depois, nomes menos conhecidos mas que se destacaram na temporada como Dan Ndoye ou Zeki Amdouni. A base da Suíça é sempre a mesma: uma defesa sólida, um meio-campo que tenta controlar as operações, um ataque talhado para jogar em velocidade nas transições. A partir daí, serão as individualidades que dirão até que ponto a Suíça continua ser neutra também no futebol.