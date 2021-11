Testes antes das visitas, máscaras e distanciamento, e acelerar (muito) a vacinação. A receita para um Natal tranquilo

Em termos práticos o que é que isto significa? O epidemiologista sabe bem que com o aproximar da quadra natalícia e antes mesmo de entrarmos no mês de dezembro vamos começar a ter os típicos almoços e jantares de convívio. A sugestão de Carmo Gomes é que as pessoas façam um teste à terça e outro à sexta, por exemplo, se planearem estar com a família e amigos no fim de semana. E se o fim de semana se prolongar, nada como fazer mais um teste na segunda-feira.

Voltar às medidas individuais: máscaras bem colocadas, evitar espaços lotados, desinfetar as mãos

Mesmo vacinado e com testes negativos, é melhor não facilitar, aconselham os especialistas. “A pandemia ainda não acabou”, repetem. A vacina é uma boa barreira, mas não é uma porta blindada e há pessoas que continuam a ser infetadas, mesmo que só tenham sintomas ligeiros. Que vacina tomaram essas pessoas, quanto tempo antes da infeção e se morreram ou foram hospitalizados no âmbito dessa infeção, são dados que não se conhecem e que os médicos, cientistas, outros especialistas, e até os jornalistas, continuam a solicitar à DGS — sem sucesso. Sem eles é difícil perceber o impacto do vírus nas hospitalizações e nas mortes, por exemplo: pode morrer-se com Covid (mas de outras doenças) ou de Covid.

O esquema ideal, diz Manuel do Carmo Gomes, é “usar um conjunto de medidas que não impeçam a socialização, nem o funcionamento da economia”. O médico de Saúde Pública Vasco Ricoca Peixoto concorda: usar as medidas que têm mais benefícios em termos de controlo, mas que representam os menores custos (para as pessoas e para a economia).

O uso da máscara surge logo em primeiro lugar. Algo que os portugueses continuaram a fazer, ainda que em menor escala, mas que em muitos países da Europa mal se vê. Máscaras nos transportes públicos, mas também em todos os espaços fechados, especialmente no que têm muita gente, é a sugestão dos especialistas. E, como já antes se recomendava, a máscara tem de tapar o nariz e o queixo e ficar bem ajustada à cara — por baixo do queixo não conta.

Ter espaços bem arejados, com higienização frequente e com dispensadores de álcool gel são recomendações que nunca deixaram de ser dadas e que ainda se verificam em muitos espaços. Agora, Vasco Ricoca Peixoto pede que se volte a diminuir a lotação de alguns espaços e a fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção — como o uso de máscara durante os jogos de futebol, disse, lembrando as críticas da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, depois do último jogo da seleção nacional no Estádio da Luz.

Mais distanciamento físico em geral e menos pessoas também nos locais de trabalho, com desfasamento de horários, teletrabalho ou regimes de trabalho mistos (entre presencial e à distância), estão entre as recomendações de Henrique Silveira Oliveira, matemático do Instituto Superior Técnico, especializado em Sistemas Dinâmicos e que tem trabalhado em modelos epidemiológicos durante a pandemia.

“Todas as medidas [incluindo o teletrabalho] poderão estar em cima da mesa, dependendo daquilo que é a evolução da pandemia”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes. A mesma ideia também já tinha sido admitida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e foi agora reforçada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

Por fim, uma recomendação que é válida quer para uma infeção com coronavírus quer com qualquer vírus respiratório ou outro altamente contagioso: caso se sinta doente, fique em casa. “Ninguém deve ir trabalhar com sintomas, porque o que poderia parecer noutro tempo uma constipação ou uma gripe agora pode não ser e é preciso esse cuidado”, disse a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em entrevista à RTP.

“As pessoas devem pensar que mesmo o que parece uma gripe ou uma constipação pode ser Covid-19”, alerta Vasco Ricoca Peixoto, investigador na Escola Nacional de Saúde Pública. “As pessoas, mesmo que vacinadas, se tiverem tosse ou sintomas ligeiros não devem ir às discotecas ou a espaços com muitas pessoas”, onde a grande quantidade de contactos aumenta o risco de transmissão. O médico de Saúde Pública recomenda: “Faça um teste mesmo com sintomas ligeiros”. Porque os sintomas entre uma gripe, uma constipação ou a Covid-19 são agora impossíveis de diferenciar.

O mais urgente é acelerar a vacinação dos idosos

A diminuição do número de internamentos e mortes desde que se começou a campanha de vacinação são um sinal claro do papel que a vacina contra a Covid-19 tem na diminuição do risco de doença grave. Se olharmos para a quarta vaga, em julho, conta Manuel do Carmo Gomes, tivemos um terço da ocupação dos hospitais com doentes Covid-19 e um quarto das mortes que seriam de esperar se as pessoas não tivessem sido vacinadas (tendo em conta o número de casos e a variante em circulação).