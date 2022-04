"The West Wing": nunca mais vimos a Casa Branca assim (mas agora podemos regressar)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estamos em abril, mas a renovada HBO Max (a artista anteriormente conhecida por HBO Portugal) acaba de dar uma prenda digna de Natal. As sete temporadas de “The West Wing”, a série política criada por Aaron Sorkin em 1999, chegou finalmente a um serviço de streaming a funcionar em Portugal, completando assim a disponibilidade em modo buffet do meu panteão pessoal das melhores séries de sempre – “The Wire”, “Sopranos”, “Breaking Bad” e agora “West Wing” (“Breaking Bad” pode ser visto na Netflix, as outras três na HBO Max).

Os mais velhos podem lembrar-se de quando a TVI a transmitiu sob o nome “Os Homens do Presidente”, embora eventualmente tenham enfiado o programa nos voláteis horários da madrugada, com o AXN mais tarde a pegar naquela que é uma das séries mais premiadas de sempre nos Emmys – umas modestas 26 vitórias e um total de 95 (!) nomeações.

O nome West Wing refere-se à famosa Ala Oeste da Casa Branca, onde fica situada a Sala Oval e habitam icónicas personagens como o Presidente Bartlet (Martin Sheen), CJ Cregg (Allison Janney), Josh Lyman (Bradley Withford), Leo McGarry (John Spencer), Sam Seaborn (Rob Lowe) ou Charlie (Dulé Hill). É também através desses corredores que se desenvolvem os famosos walk and talks (“anda e fala”), um estilo cinematográfico de ter a câmara acompanhar os protagonistas enquanto estes dialogam e passeiam pelas divisões da Casa Branca, resultando em longos e fascinantes planos de sequência altamente desafiantes para atores e equipas técnicas pela complexidade da coreografia e quantidade de texto. Não tendo sido uma técnica inventada na série, o realizador Thomas Schlamme – frequente colaborador de Sorkin – fez tanto uso dela que se tornou uma das principais imagens de marca de “West Wing”.

[o mais longo “Walk and Talk” da série:]

Outro dos grandes legados são os vertiginosos diálogos compostos (uso esta palavra no sentido sinfónico de quem orquestra) por Aaron Sorkin, com uma cadência, ritmo e velocidade raros na tele-dramaturgia. O obsessivo criador e guionista principal de “West Wing” escreveu quase inteiramente as quatro temporadas em que trabalhou na série, quando um amontoar de problemas pessoais, nomeadamente com drogas, o levaram a sair do projeto. Ao longo do seu tempo ao leme, ficou famoso por raramente dar uso à sua equipa de guionistas, exceto para aceitar algumas ideias para histórias, mas fazendo questão de escrever quase todos os diálogos, a sua grande marca. Tiradas brilhantes, observações mundanas, mas com muito humor, e um ritmo avassalador são alguns dos ingredientes dos guiões de Sorkin e que, nas mãos de maus atores, seriam um desastre e nas impressoras da produção acabavam quase sempre por ter o dobro das páginas de um guião normal com o mesmo tempo, tal o volume de coisas a serem ditas pelos seus fantoches de carne e osso.

Não sendo uma série densa, os meandros e nuances do sistema político americano, algum jargão técnico e o já referido ritmo a que as pessoas falam fazem com que seja necessária atenção constante, já que por vezes até a legendagem tem dificuldade em acompanhar. Por outro lado, a caderneta de deliciosas personagens que compõem aquela administração é capaz de sozinha conquistar os espetadores.

Presidente Bartlet (para Leo, o seu Chefe de Gabinete): “Eles na Suécia têm uma taxa de literacia de 100%, Leo! Como é que conseguiram?”

Leo McGarry: “Se calhar não têm e também não sabem contar.”