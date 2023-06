Parte do mundo aguarda pelo desfecho da viagem do submergível Titan, desaparecido há dois dias no Atlântico Norte. O aparelho perdeu as comunicações no domingo. A partir desse momento, começou uma operação em contrarrelógio para tentar encontrar o Titan, com os cinco tripulantes a bordo. Num cenário quase laboratorial, pode considerar-se que, com aquela tripulação, o oxigénio disponível a bordo poderia prolongar-se até à próxima quinta-feira, quatro dias depois de o submarino iniciar a viagem de quatro quilómetros até às profundezas do oceano Atlântico, ao largo da costa dos Estados Unidos do Canadá, onde continua depositada a carcaça de outra embarcação com o nome ligado a uma tragédia na navegação marítima — o gigante Titanic.

Perante a absoluta incógnita das condições atuais em que se encontram os tripulantes e das próprias condições que o Titan ainda oferece à sua sobrevivência, dois especialistas explicaram ao Observador tanto os cenários em cima da mesa relativamente ao que terá acontecido ao aparelho como também o estado psicológico em que se poderão encontrar os cinco elementos a bordo do submergível, caso se encontrem vivos.

“O Titan poderá estar numa de duas situações: ou teve um acidente catastrófico àquela profundidade [3800 metros] e estamos a falar da perda das cinco vidas; ou teve um acidente de material, que é perfeitamente possível, e está assente no fundo, sem capacidade de inverter a relação entre o peso e a impulsão”, afirmou o comandante Baptista Pereira, da Esquadrilha da Subsuperfície da Marinha Portuguesa, à Rádio Observador. O especialista acredita que ainda será possível resgatar com vida os ocupantes do submergível. No entanto, isso dependerá da capacidade dos tripulantes para gerir o oxigénio disponível.

