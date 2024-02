José Mourato destaca-se de todos os outros que, com vista para o mar, miram o vazio. Tem genica, mexe os braços, tira um euro do bolso para dar a quem lhe pede e domina as conversas onde se mete mesmo sem a isso ser chamado. Se, naquelas bandas, são todos indiferentes à política, é por isso mesmo que ele ali está. É mecânico, tem 68 anos, 32 de Estados Unidos, e voltou à sua terra, Rabo de Peixe, para fazer campanha pelo Chega durante as regionais. Há-de voltar aos States em breve para ajudar outro candidato que idolatra: o republicano Donald Trump.

Começou em 1975 a fazer campanhas pelo PSD (“Mota Amaral era um presidente como deve ser”), mas desiludiu-se com o partido das setas. Mais ainda com o “Jaime da junta“, que “é PSD”. Sobre os políticos, generaliza: “O que vale mais votos aqui é quem dá mais blocos, cimento e areias”. Junto a ele tem uma carrinha de nove lugares, com uma engenhoca no teto: altifalantes pregados a uma ripa larga. Artilhou a carrinha para andar pela vila a passar a mensagem, mas antes de mostrar a geringonça, questiona: “Aqui cheira mal, não cheira?”. É um ataque velado ao Jaime.

José Mourato mostra então ao Observador o som que sai das colunas: é uma música feita de propósito — pelo seu amigo e músico Gabriel Costa — para passar pelas ruas de Rabo de Peixe durante a campanha eleitoral das regionais. Tem frases como: “Em Rabo de Peixe, nos últimos anos, nada foi feito a não ser obras mal desenvolvidas”. E, pelo meio, a frase: “Vota Chega”. Está só “mais ou menos” autorizado pelo partido a usar o nome e também isso pode ter os dias contados.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.