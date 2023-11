Entre as vídeochamadas ao final do dia e os encontros, mais esporádicos, em diferentes locais do distrito de Aveiro, Fernando Valente só impunha uma condição a Mónica Silva: “Tem de ser em segredo.” Era a única condição, mas Fernando relembrava-a com frequência. “Ele frisava sempre que ela não podia falar do envolvimento deles. Mesmo nas chamadas que eu ouvia, ele dizia sempre que tinha de ser tudo secreto”, conta ao Observador Sara Silva, irmã gémea de Mónica Silva, que desapareceu no início de outubro, quando estava grávida de sete meses, em Murtosa, Aveiro. O corpo ainda não foi encontrado. Fernando está em prisão preventiva desde o dia 18 de novembro.

Mas se, por um lado, Fernando — detido por suspeitas dos crimes de homicídio agravado, profanação de cadáver e aborto agravado — não queria que ninguém soubesse deste relacionamento, por outro lado, diz a irmã, conhecia todos os passos dados por Mónica. “Ele queria controlar os passos dela, queria saber com quem é que falava, onde é que estava. Mesmo antes de ela lhe dizer onde estava, ele já sabia”, continua a contar Sara, acrescentando ainda que Fernando “queria saber tudo, mas sem ninguém saber”. No entanto, nega que alguma vez tenha acontecido algum episódio de violência.

