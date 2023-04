Foi a décima edição do Westway Lab. O festival que nasceu para divulgar novos projetos é hoje um evento que junta velhos amigos, novas bandas, artistas e projetos que resultaram de colaborações e residências artísticas. “Esse é a essência deste evento”, diz-nos o diretor artístico, Rui Torrinha, enquanto caminhamos para o Cor de Tangerina, um restaurante dedicado à nova gastronomia, mas que nesta tarde de sexta-feira serve de encontro para os artistas que durante uma semana frequentaram uma residência artística culminando com a apresentação de um showcase fundindo as várias influências de cada um, do hip hop, ao rock e à folk. A cocriação é uma das características mais marcantes do Westway Lab — que junta músicos de diferentes geografias e proveniências musicais — assim como as conferências dedicadas às diferentes áreas da música e de um negócio que movimenta milhões em todo o mundo. Durante dois dias, acompanhámos a programação e a cidade. Um diário de bordo no qual importa apostar ano após ano.

Sexta, 17h30: uma mulher na indústria da música

Almudena Herdero foi recentemente nomeada diretora do Primavera Sound de Madrid, que este ano tem como cabeças de cartaz nomes como Blur, Pet Shop Boys, Depeche Mode e Calvin Harris. No lab lounge do Centro Cultural Vila Flor (CCVF), conversa em tom informal com o editor da IQ Magazine, Gordon Masson, sobre as dificuldades de erguer a segunda versão do festival na capital espanhola. “Tínhamos uma grande questão com a vizinhança, era preciso encontrar um espaço que estivesse abandonado”, conta Almudena. O local escolhido foi Arganda del Rey, situado a 27 quilómetros da cidade. “Implica uma enorme logística e desafios de mobilidade, já que não existe metro”. São 10 palcos para três dias de música. Os bilhetes já estão esgotados, diz Almudena, que é também vice-presidente da Associação de Mulheres na Indústria da Música. Num negócio dominado maioritariamente por homens, Herdero aposta tudo na diversidade, no palco e fora dele. “Trabalhamos com diferentes associações LGBT e, na administração, somos amigas que trabalhamos na música há muitos anos.” Tal como acontece no Westway Lab, já organizou concertos em todo o tipo de espaços: mercearias, pequenos bares ou restaurantes. “Conseguimos pôr o Beck a tocar num club.”

