1 Como posso escolher o melhor Crédito Habitação para mim? Existem vários aspetos a que deve prestar atenção antes de contrair aquele que, muito provavelmente, será o maior empréstimo de toda a sua vida. Destacamos cinco pontos: Comparar sempre – Tendo em conta o montante que deseja pedir e o número de anos que tenciona levar a pagar a dívida, faça várias simulações junto de diversos bancos e não apenas junto daquele onde já tem conta, para poder comparar e melhor negociar o Crédito. Na maior parte dos casos, é possível fazer simulações online. Taxa de juro fixa ou variável? – Uma das decisões que terá de tomar prende-se com a modalidade da taxa de juro a aplicar ao Crédito Habitação, que poderá ser fixa, variável ou mista. Nos empréstimos com taxa de juro fixa, como o próprio nome indica, esta mantém-se sempre igual ao longo da duração do empréstimo, e as prestações a pagar ao Banco também. Já no caso da taxa de juro variável, a taxa de juro resulta da soma do indexante (taxa de juro de referência, geralmente a Euribor) e do spread (a margem comercial do Banco). No caso da taxa mista, é possível beneficiar de uma taxa fixa durante um período inicial (a definir com o banco), e, posteriormente, de uma taxa variável. Em regra, a taxa de juro variável garante uma prestação mais reduzida e adaptada à conjuntura económica, mas há sempre imprevisibilidade sobre o valor a pagar de cada vez que é revista. A taxa de juro fixa oferece a segurança de se saber sempre qual o valor a pagar, mas o encargo mensal é geralmente mais elevado. Comparar TAEG e MTIC – Antes de pedir o empréstimo deve comparar também a TAEG (Taxa Anual de Encargos Efetiva Global) e o MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor) das diferentes simulações. Os valores mais reduzidos correspondem a custos mais baixos, já que estes indicadores incluem todos os encargos do Crédito Habitação, nomeadamente, juros, comissões, impostos, seguros, etc. Custos com a amortização antecipada – Amortizar antecipadamente significa pagar uma parte ou a totalidade do empréstimo antes do prazo estipulado. Uma vez que optar por esta amortização implica o pagamento de uma comissão, importa saber também o valor que cada Banco cobra nesta situação, para que não haja surpresas. Saiba ainda que até final de 2024 os contratos de crédito habitação com taxa variável para compra ou construção de habitação própria permanente estão isentos da comissão de amortização antecipada. Que prazo escolher? – Contratar um empréstimo com um prazo mais longo permite pagar, em regra, uma prestação mensal mais baixa, mas nesta situação paga-se mais em juros e pelos seguros obrigatórios. Como tal, é conveniente fazer simulações com diferentes prazos para perceber qual a melhor opção. Convém não esquecer que as comparações entre diferentes propostas devem ter por base o mesmo prazo e a mesma modalidade da taxa de juro.

2 Como posso renegociar o meu Crédito Habitação? Renegociar e transferir um Crédito Habitação são coisas diferentes. Assim, enquanto a transferência para outra instituição bancária implica a celebração de um novo contrato, a renegociação destina-se a alterar as condições contratuais de um Crédito já existente, com aceitação de ambas as partes, não sendo por isso necessário celebrar outro contrato. Entre os pressupostos de um Crédito Habitação que podem ser alvo de renegociação, destacam-se, por exemplo, a redução do spread inicialmente contratado; alargamento do prazo do empréstimo; atribuição de um período de carência de capital, em que apenas são cobrados juros; ou diferimento de capital (estipulando que uma parte da dívida será paga no período final do contrato).

3 É possível transferir o Crédito Habitação para outro Banco? Sim, é possível. Sempre que um Crédito Habitação não cumpre as expectativas de quem o contratou, é possível solicitar uma renegociação junto do Banco e, no limite, pedir a transferência para uma instituição bancária que ofereça melhores condições. Fazê-lo pode permitir poupanças muito avultadas, razão por que deve ser um cenário a considerar com seriedade. Para tal, é importante fazer diversas simulações para chegar à melhor proposta e ter uma base de negociação junto do Banco onde já se tem o Crédito.

4 Que vantagens tenho em transferir o Crédito Habitação com o ActivoBank? Ao transferir o Crédito Habitação com o ActivoBank pode usufruir de diversas vantagens: Spread zero – Durante os primeiros dois anos de vigência do empréstimo, os clientes com Crédito Habitação aprovado até 31/03/2024 e contratado até 30/04/2024, que reúnam os critérios necessários, não pagam qualquer valor de spread. Esta vantagem é válida para quem tem taxa fixa, variável ou mista (consulte as condições de campanha em ActivoBank.pt). Isenção de comissões iniciais – Beneficie da isenção das comissões de dossier (290 euros + Imposto de Selo), avaliação (230 euros + Imposto de Selo) e formalização (200 euros + Imposto de Selo) (no valor total de 748,80 euros). Isenção de despesas – Outra vantagem consiste na isenção das despesas do contrato de mútuo com hipoteca do Crédito Habitação Transferido, quando celebrado por Documento Particular Autenticado (no valor de 546,81 euros).