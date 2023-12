Circula nas redes sociais uma publicação que alega que a cantora britânica Adele atuou recentemente num espetáculo segurando a bandeira da Palestina, num gesto de apoio aos palestinianos numa altura em que continua a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

“Muito bem Adele! Obrigado por mostrar seu apoio, mesmo segurando a bandeira palestina! Palestina Livre – continuem mostrando nosso apoio!!”, lê-se na publicação, que circula em língua portuguesa no Facebook.

Trata-se, contudo, de uma informação falsa: a cantora estava, na verdade, a segurar uma bandeira do México, e não uma bandeira da Palestina.

Segundo a Agência Reuters, o vídeo foi captado no dia 1 de outubro deste ano, durante um concerto no hotel e casino Caesars Palace, na cidade de Las Vegas, Estados Unidos — onde a cantora britânica está por esta altura em residência artística, um projeto “Weekends with Adele“, que deverá prolongar-se até ao verão de 2024.

Durante o concerto daquele dia, Adele passou pelos corredores do auditório onde atuou, recebendo dos fãs múltiplos objetos, incluindo cartas, bonecos de peluche e aquela bandeira.

Basta olhar para uma versão mais longa do mesmo vídeo, também difundida através das redes sociais, para compreender que não está em causa a bandeira da Palestina, mas sim a bandeira do México. Quando Adele chega junto dos técnicos de som para lhes entregar os vários objetos que levava nas mãos, é possível vislumbrar vários pormenores do brasão de armas do México no centro da bandeira.

Como se pode ver na imagem seguinte, a bandeira que Adele segura na mão inclui vários elementos que correspondem ao brasão que consta do centro da bandeira mexicana, como as folhas verdes, os elementos azuis e os detalhes dourados:

Efetivamente, a semelhança entre as cores da bandeira do México e as da bandeira da Palestina poderá estar na origem de uma eventual confusão.

Na imagem seguinte, pode ver uma comparação entre as duas bandeiras. À esquerda, a bandeira do México; à direita, a bandeira da Palestina. Ambas as bandeiras partilham um segmento verde, um segmento vermelho e um segmento branco, ainda que as faixas de cor estejam na vertical, no caso da bandeira mexicana, e na horizontal, no caso da palestiniana. A da Palestina, contudo, inclui também um segmento preto no topo:

Conclusão

Não é verdade que Adele tenha demonstrado o seu apoio à causa palestiniana ao cantar durante um concerto com a bandeira da Palestina nas mãos. As imagens que têm circulado para, supostamente, corroborar essa alegação mostram, na verdade, a cantora britânica a segurar uma bandeira do México.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

