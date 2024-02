Um vídeo que conta um pouco da história da relação do ser humano com leite, desde os primórdios da nossa existência, alega que não devemos bebê-lo. “Nenhum mamífero bebe leite em idade adulta sem ser o ser humano”, diz. A lactose, continua o autor do vídeo sobre o elemento que compõe o leite, pode criar, por exemplo, problemas intestinais. Só que, a acompanhar essas imagens, surge um texto onde se alega que o “consumo de leite está relacionado ao aumento de risco de cancro da mama e da próstata”. Existe outra publicação de Facebook muito semelhante, de 13 de janeiro, que garante, com certeza, mas sem nenhuma fonte credível que se possa consultar, que o leite de vaca provoca, entre outras doenças, cancro da mama. Todos estes conteúdos juntos dão, no fim, uma publicação falsa.

Ora, o texto da publicação fala, de facto, de um artigo da The New England Journal of Medicine, assinado por Walter C. Willett e David S. Ludwing, publicado a 13 de fevereiro de 2020. Nele, pesa-se os prós e contras do consumo de leite de vaca na espécie humana, como o seu consumo para benefício da pressão arterial ou o crescimento da estrutura óssea. É importante dizer que existem muitos estudos sobre este produto alimentar e que a doutrina diverge nas conclusões sobre se é ou não saudável continuar a beber leite em idade adulta.

Os autores falam também de cancro, tal como referido pelo autor da publicação original, onde se denota aquilo que já foi referido: há estudos que indicam que o consumo de leite de vaca diminui o risco de formas de cancro como o coloretal e, por outro lado, outros que indicam que esse consumo aumenta o risco de cancro da mama ou da próstata. Ou seja, levantam-se duas hipóteses para o mesmo objeto que se está a verificar, o que contraria a certeza argumentada pelo autor da publicação de Facebook de que o leite pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cancerígenas.

Consultando, por exemplo, o instituto Cancer Research, no Reino Unido, encontra-se um artigo onde se garante que não existe evidência que garanta que beber leite de vaca diariamente possa causar cancro. André Ferreira, médico oncologista do Hospital de Leiria consultado pelo Observador, citou todos estes dados credíveis e reafirmou que “não houve nenhum estudo validado cientificamente que comprove a associação entre o consumo de leite de vaca e a incidência de cancro”. O especialista esclarece que “não podemos concluir que o leite é um favor de risco para as doenças oncológicas, ao contrário do tabaco, álcool e consumo de carnes processadas”.

Conclusão

Não há nenhuma prova de que o leite seja um alimento que contribui para o desenvolvimento de doenças cancerígenas. O autor da publicação original pega num texto científico e manipula a informação que consta nesse documento. O médico oncologista André Ferreira negou ao Observador que a ingestão de leite permita o surgimento de cancros nos seres humanos, segundo os dados científicos disponíveis atualmente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.