“A Disney está a produzir um filme sobre uma baleia transgénero. Vai chamar-se Maybe Dick.” Uma publicação que parecia sair diretamente do dia 1 de abril, mais conhecido por Dia das Mentiras, começou a ser partilhada no dia seguinte. Mais nenhuma informação é partilhada. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Como dito anteriormente, se se olhar só para a citação partilhada pelo autor, não é possível confirmar a sua veracidade. Ora, a publicação de Facebook faz referência ao livro “The Whale”, ou “Moby Dick”, um clássico da literatura que foi escrito em 1851 pelo escritor norte-americano Herman Melville. E ainda que a Disney, uma das empresas mais conhecidas na área dos filmes de animação, tenha ficado conhecida por adaptar várias obras da literatura, não há nenhuma notícia ou informação credível que confirme que um filme sobre “uma baleia transgénero” esteja próximo de ser lançado.

Essa suposta notícia não pode ser encontrada em qualquer site ou jornal credível, como o IndieWire ou o New York Times, nem tão pouco em órgãos de comunicação social de países como Portugal. Por exemplo, no site da Insider, podemos consultar as várias estreias da Disney programadas para o ano de 2023. Nessa lista, não consta nenhum filme sobre “uma baleia transgénero”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por outro lado, se consultarmos as redes oficiais da Disney — bem como as contas de outros países, como a de Portugal — não é possível encontrar qualquer referência à produção, realização ou estreia de um filme do género. O mesmo acontece quando consultamos o site oficial da companhia norte-americana: zero resultados que comprovem aquilo que é defendido pelo autor da publicação original.

Também é importante dizer, ainda que estejamos no campo da animação ficcionada, que a classificação transgénero — ou seja, alguém que não se identifica com o género que lhe foi atribuído à nascença — pressupõe uma escolha ciente de um ser humano e não de um animal que vive no mar, como é o caso de uma baleia.

Conclusão

Não existe nenhuma prova ou notícia que garanta que a Disney está a produzir um filme sobre uma baleia transgénero. Apesar de a publicação parecer saída do Dia das Mentiras, foi publicada no dia seguinte, via Facebook. Nenhum órgão de comunicação social estrangeiro ou português dá nota desta suposta produção cinematográfica. Quando se consultam as redes oficiais da companhia norte-americana também não se encontram quaisquer publicações sobre um filme apelidado de “Maybe Dick”.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.