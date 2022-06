A versão que corre nas redes sociais, de forma resumida, conta o seguinte: questionada por um jornalista sobre o motivo para haver tantos casos de Covid-19, a diretora do departamento de doenças infeciosas do Instituto Superior de Saúde de Itália (que monitoriza a pandemia) respondeu que a atual variante, a Ómicron, infeta mais as pessoas vacinadas.

“A razão é que, em Itália, como noutros países europeus, essa variante afeta principalmente pessoas vacinadas, ou seja, pessoas vacinadas com três doses”, terá dito Anna Teresa Palamar durante uma entrevista a um canal italiano. As diversas publicações de Facebook, que têm sido publicadas em várias línguas, inclusive em português, são acompanhadas de um vídeo onde a especialista em doenças infeciosas diz, de facto, aquela frase. O problema? Não se mostra qual foi a pergunta feita pelo jornalista e nem se ouve a totalidade da resposta de Anna Teresa Palamar.

Depois de começar a correr nas redes sociais, a publicação foi alvo de verificação de fact checkers de diversos países.

O diálogo em causa foi o seguinte:

Jornalista — Muitas pessoas positivas para a variante Ómicron são assintomáticas, apresentam pouquíssimos sintomas. O que está a acontecer? O que isto significa?

Anna Teresa Palamara — Bem, pode ser basicamente por dois motivos. A primeira razão é que, especialmente em Itália e noutros países europeus, a variante está a afetar principalmente pessoas vacinadas e principalmente pessoas vacinadas com a terceira dose. E isso é, de facto, uma barreira para sofrer de doença grave e devemos nos lembrar disso.

Ou seja, na verdade, Anna Teresa Palamara respondia a uma questão sobre a multiplicidade de casos positivos para a Covid-19 que apresentam poucos ou mesmo nenhuns sintomas. É nesse contexto que a especialista se refere à predominância da variante Ómicron na população.

Conclusão:

Falso. A frase destacada na publicação foi, de facto, proferida pela especialista italiana — mas foi retirada de contexto. Na verdade, o que Anna Teresa Palamara explicou durante uma entrevista é que as pessoas vacinadas com três doses têm doença assintomática ou leve devido à vacinação. Explica também que são estas pessoas as que têm sido mais infetadas, mas porque tal como noutros países europeus a maioria da população já tomou três vacinas contra a Covid-19.

