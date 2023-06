Está em várias páginas do Facebook, aparece em coleções de imagens do Pinterest e é apresentada como uma foto de uma árvore “Losu”, também descrita como “neve em abril”, uma espécie da qual só existem, alegadamente, três exemplares na China e que estará em vias de extinção.

Esta publicação em concreto gerou quase 2,5 mil reações, mais de 140 comentários — com apenas dois utilizadores a sinalizarem o facto de ser “fake” — e, no momento em que o Observador a analisou, já tinha sido partilhada mais de 900 vezes. Mas alguma atenção aos detalhes da imagem levanta rápidas suspeitas sobre a veracidade da mesma, dada a enorme semelhança com qualquer conteúdo gerado digitalmente e retocado em softwares de edição. Mas há factos menos subjetivos que deixam esclarecimentos.

Na base de dados do Botanic Gardens Conservation International, associação que que tem acesso às coleções de jardins botânicos de mais de cem países, não existe qualquer referência a uma árvore com o nome “Losu”. O mesmo acontece no Índice Internacional de Nomes de Plantas: zero resultados numa pesquisa com a mesma palavra, que supostamente se refere a uma espécie rara.

Na verdade, tal palavra só apresenta dois tipos de resultados no Google, quando pesquisada: sites ou perfis de Facebook que divulgam a imagem publicada neste artigo (por vezes acompanhada de comentários que a descrevem como “falsa”) ou páginas que denunciam a publicação como digitalmente manipulada ou criada por inteligência artificial.

A árvore real que pode eventualmente ter alguma relação com esta que surge na imagem é conhecida como “neve de verão” ou “árvore do papel” (da qual existem exemplares em Portugal continental, por exemplo). Trata-se de uma árvore do género Melaleuca, da família Myrtaceae, que se desdobra em diferentes variantes e que, graças às ramagens brancas em alturas do ano mais quentes, conquistou esta alcunha, mas que, ainda assim, está longe de apresentar o mesmo aspeto daquela que é descrita como “espécie da qual só existem três exemplares”.

Conclusão

Esta imagem é falsa. É bastante diferente de qualquer árvore apelidada de “neve” e que existe de facto. Não tem correspondência em bases de dados botânicas internacionais. E tem o aspecto de uma imagem manipulada ou digitalmente criada. Além disto, nem as árvores identificadas cientificamente e oficialmente como “as mais raras do mundo” apresentam apenas três exemplares.

