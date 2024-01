Nas redes sociais, circula um vídeo de um influencer iraniano, chamado Damon Imani, que terá feito um discurso no Fórum Económico Mundial, que teve lugar entre 15 e 19 de janeiro na localidade suíça de Davos.

Nesse discurso, Damon Imani teria alegadamente insultado Klaus Schwab, o economista alemão que lançou as bases do Fórum Económico Mundial. O influencer relacionava ainda Schwab com a teoria da conspiração da “nova ordem mundial”. “Nós, o povo, nascemos livres. Permaneceremos livres”, diz o iraniano, insultando ainda todos os seus “amigos globalistas” presentes na plateia.

Várias teorias de conspiração associam o nome de Klaus Schwab à “nova ordem mundial”, uma teoria conspirativa que acusa os chamados “globalistas” de querem implementar um “governo global” de cariz totalitário. A pandemia da Covid-19 — e as consequentes medidas restritivas para travar a transmissão do vírus — teriam sido um método para colocar em marcha aquele esquema.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, o alemão apresentou um plano com o nome “The Great Reset”, em junho de 2020, para que as economias recuperassem dos efeitos negativos da pandemia, o que foi utilizado — na ótica de quem difundiu as teorias — para demonstrar que realmente as elites, neste caso as do Fórum Económico Mundial, queriam implementar uma “nova ordem mundial”.

Nas redes sociais, o influencer iraniano é associado a essa linha de argumentação. “Todos esperavam que Javier Milei fosse causar abalos no Fórum Económico Mundial em Davos, mas foi o criador de conteúdos iraniano Damon Imani quem provocou o primeiro terramoto, dirigindo sem meias palavras a Klaus Schwab, o fundador do Fórum”, lê-se numa das publicações, aludindo à “nova ordem mundial”.

O vídeo dos supostos ataques ao vivo do influencer do Irão, que também foi partilhado nas redes sociais de Damon Imani, apresenta vários cortes suspeitos, parecendo uma montagem.

E o vídeo trata-se mesmo de uma montagem. Nas suas redes sociais, Damon Imani explicou que se tratava de uma “sátira”. Aliás, vários dos momentos nesta montagem estão presentes no vídeo do encontro entre KlausSchwab e a Presidente da Suíça, Viola Amherd.

Satire but true. This video is also available on Rumble here and Klaus Schwab can go f himself.https://t.co/22B6TawQ4r — Damon Imani (@damonimani) January 16, 2024

Apesar disso, vários utilizadores têm estado a difundir o vídeo como se aquele momento de interação — ou de ataque por parte do influencer iraniano — tivesse, de facto, ocorrido no último encontro de Davos. “Cá está a pérola maravilhosa! Já foi traduzido… Que delícia, é como se fossemos todos nós a dizer-lhe na cara o que ele merece ouvir! Lindo!!!”, escreve um utilizador. “Lavou a alma de todos os habitantes deste planeta! Muito obrigado!!! Não há dinheiro que lhe pague!!!”, refere outro.

Conclusão

O vídeo de Damon Imani em que ataca o líder do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, é falso e não passa de uma “sátira”, como admitiu o próprio influencer iraniano. Esta montagem utilizou vários excertos do vídeo do encontro entre o economista alemão e a Presidente da Suíça.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.