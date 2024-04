Muitas são as teorias de como combater a diabetes tipo 2, uma das doenças com maior prevalência em todo o mundo, sobretudo em países desenvolvidos. Uma publicação na rede social Threads tem, aparentemente a solução, não só para combater a doença, mas para “acabar” com ela. Uma alimentação baixa em hidratos de carbono, alta em gordura e proteína de origem animal; jejum; suplementos de magnésio ou zinco e um sono de qualidade. Será esta a receita ideal?

Ao Observador, a endocrinologista Tânia Matos, do Serviço de Endocrinologia do grupo CUF, começa por explicar que é possível reverter quadros de diabetes tipo 2, sobretudo em casos de pessoas com obesidade. “Quando há perda ponderal e uma melhoria do estilo de vida, podemos alcançar a cura da diabetes tipo 2”, sublinha a especialista, ressalvando que depende do “tempo de evolução da doença”.

Quanto à alimentação recomendada a doentes diabéticos, a médica explica que não existe uma dieta associada à cura da diabetes tipo 2.

“O ideal é termos uma dieta saudável. Isto implica não incluir na alimentação quantidades exageradas de hidratos de carbono, de gordura e de proteína”, sublinha a especialista, acrescentando que devem também ser evitados alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas. Tânia Matos frisa que o tipo específico de dieta e as quantidades devem ser ajustados a cada pessoa, pelo que não existe uma dieta universal para todos os diabéticos. Segundo a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a maior associação de doentes nesta área, a alimentação dos diabéticos deve ser rica em fibra. No entanto, por outro lado, deve ser reduzida a ingestão de alimentos ricos em hidratos de carbono e ricos em gordura, açúcar e sal.

No que diz respeito ao jejum, a médica explica que o regime de jejum intermitente não é, regra geral, recomendado aos doentes. No entanto, a endocrinologista ressalva que nalguns casos este regime “pode não ser contraindicado”, embora nunca seja, por si só, uma solução para reverter a diabetes tipo 2.

Já relativamente aos suplementos, a médica garante que não têm impacto na reversão da diabetes tipo 2, contrariando também, desta forma, o que se afirma na publicação do Threads. O quarto e último tópico do post — a questão do sono de qualidade — é o único que, segundo a especialista, pode ser importante. “Era algo de que nunca se falava e hoje já temos incluído esse tema nas nossas guidelines de tratamento”, vinca Tânia Matos.

Conclusão

Não é verdade que o jejum e uma alimentação rica em gordura e hidratos de carbono ajudem a reverter a diabetes tipo 2. O jejum intermitente (partindo do princípio de que a publicação se refere a esse regime) é desaconselhado para a maioria dos doentes. Já uma alimentação rica em gordura e hidratos de carbono é totalmente desaconselhada.

ERRADO

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.