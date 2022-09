Com algumas variações consoante o idioma para que é traduzido, este será o equivalente anglo-saxónico das “Pedras no caminho” que Fernando Pessoa nunca escreveu (nem consta que tenha apanhado) mas que milhares de pessoas continuam a partilhar nas redes sociais como se fosse uma citação do poeta português.

Ou seja: não, não foi Richard Gere quem escreveu a citação acima e não existe qualquer registo de que o ator alguma vez tenha dito algo do género.

Além de também ter sido partilhada por milhares (ou milhões?) ao longo dos últimos anos e em vários idiomas diferentes, a mensagem inspiradora que aqui é atribuída a este ator americano já foi igualmente “assinada” por outras personalidades de Hollywood.

Uma breve pesquisa descobre publicações, posts e até postais virtuais com o mesmo texto atribuído a colegas de profissão do eterno “Gigolô Americano”, como Anthony Hopkins, Christopher Walken ou Keanu Reeves — mas não é garantido sequer que a frase inspiradora não tenha sido atribuída a outros famosos ao longo dos tempos. Certo é que não existe qualquer referência oficial e fidedigna em que a declaração seja atribuída ao ator norte-americano de 73 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Menos fácil, mas igualmente passível de encontrar através de uma busca no Google, é a publicação original, em que a citação em causa foi partilhada pela primeira vez, no dia 20 de maio de 2015 e na página de Facebook “Sweatpants and Coffee” — qualquer coisa como “Calças de fato de treino e café”.

Inicialmente publicado com uma legenda singela — “Sê gentil. Não te trates como se fosses um pormenor” —, o post foi mais tarde editado, com a californiana Nanea Hoffman, proprietária da página, que se dedica exatamente ao negócio das frases inspiradoras, a acrescentar a sua própria assinatura ao texto.

“Amigos, a partir de agora vão ver o meu nome em muitos destes posts, principalmente porque as pessoas querem saber quem diz todas estas coisas (e também porque por vezes algumas pessoas se sentem livres para “pedir emprestado” ou assumir a autoria das minhas palavras, e isso não é nada fixe)”, começou por escrever, sem chegar a utilizar a palavra “plágio”.

“Bem, sou eu. A Sweatpants & Coffee é muito do meu próprio diálogo interior atirado para a internet numa tentativa de me ligar a almas que pensam da mesma maneira. Tal como vocês, pessoas boas. Por isso. Aí está. Esta sou eu, a falar comigo e convosco, de forma embaraçosa, honesta, pateta, e com uma não pequena quantidade de ansiedade. Amo-vos”, rematou a seguir, despedindo-se com beijos e abraços.

Conclusão

Não, não foi Richard Gere quem cunhou esta citação, que nos últimos sete anos já foi, aliás, atribuída a vários outros atores de Hollywood, como Anthony Hopkins, Christopher Walken ou Keanu Reeves. A frase foi partilhada pela primeira vez em maio de 2015 numa página de Facebook chamada “Sweatpants and Coffee”, propriedade da californiana Nanea Hoffman.

A própria autora editou o post original em que partilhou a frase para evitar apropriações e também para se dar a conhecer aos milhares de pessoas que reproduziram entretanto as suas palavras.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.