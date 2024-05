Bill Gates está frequentemente na mira dos utilizadores das redes sociais que difundem fake news e teorias da conspiração nestas plataformas. Recentemente, o fundador da Microsoft começou a ser acusado de ter uma indústria que coloca nos supermercados produtos contaminados.

Vamos por partes. Os utilizadores têm mostrado fotos ou vídeos de produtos nas prateleiras dos supermercados com um símbolo de uma rã. A acompanhar as imagens, surge um texto que “explica” que estes produtos pertencem à indústria de Bill Gates, que tem “o objetivo de destruir a agropecuária (…) e diminuir a população mundial até 2030”. Desde logo, há um elemento suspeito nestas publicações: o facto de terem todas praticamente o mesmo texto, com as mesmas passagens, escrito da mesma forma. Depois, não há nenhuma fonte credível que comprove as alegações que são feitas no texto. Ou seja, não é citada qualquer fonte que sustente a indicação de que Bill Gates tem fábricas de carnes sintéticas e de farinhas para insetos.

Há apenas um ponto nas publicações que não está incorreto. Existem produtos nos supermercados que têm o símbolo de uma rã. Esse símbolo é o selo Rainforest Alliance.

Na sua apresentação, a Rainforest Alliance refere que é uma organização internacional sem fins lucrativos, que trabalha para restaurar o equilíbrio entre as pessoas e a natureza para que ambas prosperem em harmonia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Atualmente, está ativa em quase 60 países e o trabalho da associação passa por implementar projetos paisagísticos e comunitários. E é neste âmbito que surge o selo da organização.

O Observador contactou a Rainforest Alliance que esclarece que o selo (o tal símbolo com uma rã) é atribuído a produtos ou ingredientes cuja produção utiliza métodos que apoiam a sustentabilidade social, económica e ambiental. Os requisitos para que o selo seja atribuído a um determinado produto passam pela promoção das melhores práticas em conservação florestal, mitigação climática, direitos humanos e melhoria dos meios de subsistência.

Não há qualquer relação entre a suposta produção de alimentos por parte de unidades fabris detidas pelo fundador da Microsoft e a atribuição deste selo — nem sequer há qualquer dado que permita relacionar a atribuição do selo com uma suposta “contaminação” dos produtos disponibilizados aos consumidores.

Conclusão

É falso que os produtos assinalados com o símbolo de uma rã pertençam a uma indústria de Bill Gates, e estejam contaminados com o propósito de diminuir a população mundial até 2030. Os produtos com esse selo são certificados pela associação Rainforest Alliance, que distingue produtos que seguem um modelo de produção sustentável.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.