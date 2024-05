Circula nas redes sociais uma publicação com um texto escrito alegadamente pelo ator Robert De Niro, a pretexto dos seus “50 anos de casamento”. Nessa mensagem lê-se uma comparação feita pelo autor, entre a mulher quando tinha apenas 23 anos, “jovem e bonita”, apesar da pouca disponibilidade financeira na altura, e a mesma mulher agora com 69 anos, numa altura em que soma quase 65 anos de carreira. Ou seja, quando era jovem, a mulher que tinha era bonita, mas não havia dinheiro. Agora com 80 anos e com uma carreira de sucesso, tem ao seu lado uma mulher também na terceira idade.

No mesmo texto, Robert De Niro teria feito um elogio à “sua esposa” que, confrontada com a comparação, terá desarmado o ator ao dar a entender que o marido poderá voltar a namorar com uma jovem de 23 anos, mas ficará sem nada.

A publicação mereceu milhares de reações e os comentários dividiram-se. Há quem acredite que foi mesmo Robert De Niro quem escreveu o texto e deixe elogios à mulher e saúde os 50 anos de casamento, mas há também aqueles que recusam a ideia de que o ator tenha feito tal comparação, mais ainda porque estarão atentos ao currículo amoroso do artista norte-americano.

Só que há um detalhe: nem Robert De Niro tem um casamento de 50 anos, nem está com uma mulher de 69. Fazendo as contas, a autoria do texto cai desde logo por terra. O ator casou pela primeira vez há 48 anos, em 1976 com Diahnne Abbott, atriz norte-americana que participou em filmes como Taxi Driver ou Before Night Falls. Tiveram dois filhos em conjunto, Drena e Raphael, mas a união entre os dois não durou mais do que 11 anos, terminando em 1988.

A vida matrimonial do ator não se ficou por aí, assim como o número de filhos. Em 1995, Robert De Niro foi pai dos gémeos Julian e Aron, fruto de uma relação que manteve com a modelo e atriz norte-americana Toukie Smith, antes de conhecer a assistente de bordo Grace Hightower, com quem esteve casado 21 anos, entre 1997 e 2018.

Embora não tenha voltado a casar, De Niro teve ainda mais uma filha — a sétima — em 2023, com a mais recente namorada: a instrutora de artes marciais Tiffany Chen, de 45 anos.

O Observador procurou ainda por perfis oficiais de Robert De Niro nas redes sociais, mas não existe nenhuma página que seja alimentada diretamente pelo ator. Também não existe qualquer referência em meios fidedignos que atribuam esta mensagem ao ator norte-americano.

Conclusão

É falso que o ator Robert De Niro tenha escrito um texto a propósito dos “50 anos de casamento”. O ator nunca teve casado durante 50 anos, nem tem uma mulher com 69 anos. Tem, sim, uma namorada com 45. Portanto, esta publicação que circula nas redes sociais em que aponta o ator norte-americano como autor não é verdadeira.

