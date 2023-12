Em plena época natalícia, um raro pássaro de cores festivas está a fazer sucesso nas redes sociais. Chamam-lhe “Santa Cardinal” — numa tradução livre para português, “Cardeal Pai Natal” —, numa referência ao vermelho e branco que lhe cobre as asas. Numa das publicações, que nas últimas semanas se tornaram virais, o aspeto peculiar desta nova espécie alegadamente descoberta no Canadá é explicado com o fenómeno “Ginandromorfismo“, que descreve um organismo que contém características masculinas e femininas. O autor explica mesmo que os “cromossomas da ave não se separaram normalmente após a fertilização, causando a plumagem vermelha e branca” que se vê na imagem.

A fotografia é atribuída a “Annette Sigmon Womack”. No entanto, pesquisando por este nome no motor de busca da Google, encontramos apenas referências a artigos que desmentem a publicação em análise. Igualmente, se pesquisarmos pelo termo “Santa Cardinal” na base de dados Avibase — um sistema de informação em forma de base de dados sobre todas as aves do mundo — não encontramos qualquer resultado.

Questionado pelo Observador, o biólogo Pedro Ré é claro: sublinha que se “trata de mais uma imagem gerada por inteligência artificial (IA)” . Numa resposta enviada por e-mail, o professor do Departamento de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa lamenta mesmo que este tipo de imagens, criadas por AI, sejam “bastante comuns nos tempos que correm”. Ainda recentemente, Pedro Ré desmentia ao Observador a existência de uma outra alegada “nova espécie”: dessa vez o “peixe-gorila“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de a espécie Santa Cardinal não passar de um mito, os cardeais ginandromorfos vermelhos existem — ainda que tenham um aspeto bastante diferente da imagem que se tornou viral. É o caso do cardeal-do-norte (Cardinalis cardinalis) que, de acordo com a Avibase, pode ser encontrado em várias regiões da América do Norte, incluindo na cidade canadiana de Ontário.

Conclusão

Ao contrário do que alega post em análise, a fotografia não mostra uma nova espécie de ave descoberta no Canadá. Mostra, sim, uma imagem manipulada, recorrendo a inteligência artificial. As bases de dados não contém qualquer referência a um cardeal Pai Natal. Especialista contactado pelo Observador confirma: esta é uma publicação falsa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.