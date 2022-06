Nas redes sociais estão a circular várias publicações em que é possível ver velas com a imagem do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como se se tratasse de um santo e com a bandeira da Ucrânia caída num dos ombros, e sugere-se que a fotografia foi captada em Fátima.

Contactado pelo Observador, o gabinete de comunicação do Santuário de Fátima assegurou que “estas velas não estão nem estiveram à venda nas lojas oficiais do Santuário de Fátima”. A resposta desmente a alegação que tem estado a ser partilhada nas redes sociais.

Analisando o conteúdo da publicação, ao contrário do que é alegado em conteúdos como o que é aqui analisado, nada na imagem partilhada por vários utilizadores das redes sociais confirma que se trata, de facto, do Santuário de Fátima e que estas velas estariam a ser vendidas em território nacional como uma homenagem ao chefe de Estado ucraniano santificado.

Aliás, uma busca pela imagem revela que esta fotografia já foi partilhada em vários sites em não há qualquer referência a Portugal e/ou ao Santuário de Fátima. Num deles está publicada exatamente a mesma imagem e está escrito “algures na Grã-Bretanha”, o que sugere que estas velas estariam a ser vendidas também no país. Além disso, na fotografia vê-se ainda um cartão escrito em inglês.

Há ainda outra referência relevante na imagem: no cartão colocado em frente às velas, faz-se referência ao facto de todas as receitas obtidas com a venda destes bens reverter a favor de uma instituição específica: a Global Responde Management (GRM). A GRM é uma organização não governamental (ONG) liderada por antigos militares sediada nos Estados Unidos e que presta apoio na área da saúde a pessoas em países afetados pela guerra, conflitos sociais ou por desastres naturais.

No site da ONG não é feita qualquer referência à venda das velas com o rosto de Volodymyr Zelensky como forma de angariar fundos para o trabalho que desenvolve. Essa referência existe, sim, num outro site norte-americano, o Illuminidol, que se apresenta como uma empresa local da cidade de Austin, no estado do Texas, e que se dedica a produzir o mesmo tipo de produto com o rosto de figuras públicas das mais diversas áreas — cantores, músicos, atores, políticos, empresários — inseridos num contexto bíblico ou com uma carga simbólica específica. O artista Snoop Dogg, por exemplo, surge associado à imagem do quadro de Johannes Vermeer “Rapariga com o Brinco de Pérola”. Cada unidade tem o curso de 15 dólares.

Entre as dezenas de velas disponíveis está, também, o exemplar com o rosto de Volodymyr Zelensky santificado.

Não foi possível comprovar a existência de nenhum site português com estas ou outras velas.

Conclusão

O Santuário de Fátima assegura que as velas com a imagem de Volodymyr Zelensky nunca estiveram à venda em qualquer loja oficial. Além da resposta do santuário, uma pesquisa pela imagem mostra que as velas surgem em vários sites não portugueses e há até referências a que os produtos são vendidos nos Estados Unidos, por exemplo. Como tal, não é possível dizer que as velas tenham estado à venda em Fátima, até porque na imagem nada o comprova e até o cartão que se vê na fotografia está escrito em inglês.

ERRADO

