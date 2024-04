Europeias. Partidos arriscam tudo na segunda volta das legislativas

Ninguém o assume frontalmente, mas as eleições europeias transformaram-se numa segunda volta das legislativas de março e num referendo à vitalidade da Aliança Democrática e à força das oposições a Luís Montenegro. O resultado, de resto, pode condicionar o comportamento dos três protagonistas que saíram do novo quadro parlamentar até outubro – altura em que se aprovará ou não o Orçamento do Estado, o cabo das tormentas para o atual Executivo. Uma eventual vitória de Montenegro será um aviso para que PS e Chega tenham redobrado cuidado e recuem na pressão; o contrário será um incentivo para que Pedro Nuno Santos e André Ventura precipitem a queda do atual primeiro-ministro e rompam a corda, sem medos. Por tudo isto, joga-se muito mais do que a eleição de eurodeputados.

Os primeiros sinais, aliás, são ligeiramente alarmantes para a Aliança Democrática: ao contrário do que ia prometendo o núcleo duro de Luís Montenegro, o Governo tem tido dificuldades em arrancar com uma boa primeira impressão. É certo que falta ainda tempo para mostrar resultados nas negociações com professores, polícias e profissionais de saúde, as três grandes prioridades do Executivo. Mas, e para lá dos casos e casinhos que já foram enchendo páginas de jornal e minutos de televisão, e que fazem naturalmente mossa, o grande primeiro sinal do Governo para mostrar serviço, a redução do IRS, bateu na trave e obrigou a equipa de Montenegro a passar dias a justificar uma medida que, teoricamente, seria altamente popular. Pior: PSD e CDS arriscam-se a ser vergados por uma incomum aliança entre Pedro Nuno Santos e André Ventura.

Não houve direito a estado de graça, como vinham antecipando elementos do próprio núcleo duro de Montenegro. Ainda assim, com cerca de um mês até às próximas europeias, há tempo para apresentar resultados, conquistar cristãos-novos para a causa e conseguir um bom resultado nas europeias – estratégia assumida abertamente por elementos da Aliança Democrática. As primeiras sondagens, todavia, inspiram algumas cautelas. Os dois estudos de opinião até agora conhecidos (Aximage e Intercampus) dão os socialistas à frente como favoritos na corrida, a Aliança Democrática em segundo, abaixo do resultado conseguido nas legislativas, e o Chega consolidado como terceira força política.

Estas sondagens, mesmo assim, devem ser lidas com algum distanciamento porque foram feitas ainda antes de serem conhecidas as listas da AD e do PS. Mas é possível mesmo assim retirar uma leitura: as coisas não estão a correr às mil maravilhas a Luís Montenegro e o ponto de partida para a Aliança Democrática não é brilhante. Resta saber se o efeito Bugalho terá ou não o resultado pretendido.

Procura-se jovem, conservador e de direita