Uma dica “simples, fácil e barata para todos que queiram evitar ter dengue” está a ser partilhada no Facebook desde o final de janeiro. Num post, afirma-se mesmo que o vinagre de álcool “vai resolver o surto de dengue” que neste momento assola o Brasil.

O processo é explicado por um homem brasileiro que apela à compra de embalagens de vinagre de álcool, que deve ser utilizado para encher recipientes que depois são colocados no chão. Afirma que podem ser espalhados “no quarto, na sala ou num local em que exista maior proliferação dos mosquitos”. A teoria é que os insetos são atraídos pelo vinagre, impedindo a proliferação do vírus do dengue. A mezinha promete “melhorar a saúde” de todos os que assistem ao vídeo e dos respetivos familiares.

O Ministério da Saúde brasileiro divulgou, na última terça-feira, uma atualização sobre casos de dengue no Brasil. O país registou, desde o início do ano, 688.461 casos prováveis de dengue, com 122 mortes confirmadas pela doença e outras 456 mortes com alguma relação com a doença.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com Manuel Carmo Gomes, epidemiologista e professor de Ciências na Universidade de Lisboa, o dengue é um “vírus cuja transmissão depende da presença de certas espécies de mosquitos”. “Se uma pessoa humana estiver infetada com dengue tem partículas virais na sua corrente sanguínea”. Depois, “se for picada por um mosquito, este fica infetado e poderá picar outra pessoa, infetando-a, ou reproduz-se e prolifera a doença desta forma”, esclarece.

“Não consigo perceber como é que essa solução caseira impediria que os mosquitos se reproduzam e que os que estão infetados não piquem as pessoas”, afirma o especialista, que diz que a maneira “eficaz de controlar o dengue é não colocar ao dispor destes insetos poças de águas estagnada, por exemplo, águas nos tanques ou em vasos de plantas”. E acrescenta: “Se eles não tiverem ao seu dispor, em locais próximos dos humanos, sítios para depositar as larvas, não vamos ter novos mosquitos na nossa proximidade.”

A mezinha disseminada nas redes sociais é, segundo Carmo Gomes, “uma profissão de fé” de que os mosquitos sejam atraídos pelo vinagre, sendo que “não existe fundamento científico que o prove”. A solução, encontrada no passado, tem sido a de “drenar águas estagnadas, como pântanos”, afirma o especialista, que relembra que já houve surtos de malária em Portugal, no Alentejo e na região de Setúbal. Este processo de drenagem verificou-se eficaz nos casos portugueses.

O dengue, à semelhança de outros vírus, não tem um tratamento definitivo. Como explica o epidemiologista, podem ser administrados antivirais, no entanto, estes perdem a sua eficácia à medida que o vírus prolifera e, muitas vezes, no período de incubação do vírus, não existem sintomas que permitam identificar a doença. A vacinação é a arma mais certeira na prevenção do dengue, com o Governo brasileiro a lançar uma campanha de vacinação dirigida ao público alvo de regiões endémicas, em 521 municípios.

Conclusão

É falso que colocar recipientes com vinagre em vários pontos da casa seja uma solução definitiva para a proliferação do dengue. A dica tem sido partilhada no Brasil como milagrosa, mas não existe fundamento científico que aponte para a sua eficácia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.