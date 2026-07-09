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Enquanto dormia…
… O Observador explicava tudo o que se sabe sobre o caos nos exames nacionais. Das falhas antigas nas plataformas à empresa criada no cabeleireiro do pai, passando pelas explicações contraditórias do ministro da Educação, Fernando Alexandre, as queixas continuam e não há garantias de que os problemas estejam completamente resolvidos. Entretanto, além dos partidos da oposição, também António José Seguro veio exigir respostas do Governo.
Também na Política, continuam os sobressaltos no Chega. Depois de umas eleições internas problemáticas para André Ventura, o líder do partido teve de lidar com uma quasi-deserção: ao início da tarde de quarta-feira, José Dias Fernandes, deputado eleito pelo círculo da Europa em 2024 e em 2025, enviou um email a José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República, a comunicar a intenção de passar a deputado não-inscrito; depois de uma reunião com Ventura, Dias Fernandes recuou e enviou um novo email a pedir que o outro ficasse sem efeito; mas o assunto está longe de estar resolvido.
E ainda um dado preocupante: a fraude fiscal nos combustíveis está a subir e Estado terá perdido 460 milhões em 2025. De acordo com um trabalho produzido pela EPCOL (Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes), com o apoio técnico da consultora Deloitte, a fuga aos impostos nos combustíveis importados de Espanha tem vindo a crescer todos os anos e custou 460 milhões só em 2025. Há medidas para travar fraude, mas ainda demoram.
No palco internacional, destaque natural para o fim assumido do acordo de cessar fogo entre EUA e Irão. A implosão do processo de paz, anunciada por Trump, era expectável para os analistas ouvidos pelo Observador, que criticam “Memorando de Entendimento defeituoso”. Sem diálogo a sério, situação atual pode prolongar-se. Esta madrugada, os Estados Unidos atingiram 90 alvos militares iranianos.
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Rádio Observador
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Falhas na plataforma de correção digital afetaram 300 mil exames nacionais, obrigando o adiamento das notas e dos exames. A crise coloca pressão no ministro Fernando Alexandre, será que resiste?
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Governo
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Governo em contradição interna sobre a audição de ex-ministros do PS. O novo regime de rendas gera expectativas e críticas de populismo. Os exames digitais foram um passo maior que a perna?
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Humor
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Montenegro vê "glória" no relvado com Portugal em alerta vermelho com os incêndios. Quaresma critica a falta de garra e Ronaldo divide: orgulho luso ou embaixador saudita?
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Dinheiro
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Os recuperados Certificados do Tesouro devem ser comparados com os Certificados de Aforro e com os depósitos bancários. Todos têm características e rentabilidades diferentes.
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Economia
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Marlos Henrique da Silva é diretor de Investigação, Desenvolvimento e Inovação na Sonae MC. Uma conversa sobre como gerir expectativas entre quem inova, quem trabalha e quem procura resultados.
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Saúde
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À primeira vista parece um contrassenso. Mas porque é que há países onde se bebe chá quente nos dias de maior calor? Será apenas tradição… ou a ciência explica este aparente paradoxo?
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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OPINIÃO
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Lamento informar as mediáticas Cassandras que, 250 anos volvidos, o Congresso e o Supremo, bem como a divisão de poderes, continuam de saúde nos Estados Unidos do “pior dos césares”
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Porque a literatura anda tão chata? E onde foram parar os grandes filmes? Já não há estreias de jeito no teatro? E exposições a não perder? Há dois suspeitos, que não são os do costume.
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Foram os grandes modelos de linguagem a surpresa com que ninguém contava e que haveria de colocar o filósofo de regresso ao centro desta ágora inesperada.
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Um país livre e democrático é governado com base em normas universais. Em Portugal, exibem-se os privilégios selectivos.
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MAIS PARA LER
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Festivais de Música
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Os regressos dos Foo Fighters e de Nick Cave; a estreia de Teddy Swims; o fenómeno Zara Larsson; o acontecimento que é o concerto dos Buraka Som Sistema. O festival está de volta, de 9 a 11 de julho.
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Cinema
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O épico histórico "George Washington", o novo "Vaiana" da Walt Disney e a comédia dramática "O Convite", de e com Olivia Wilde, são as escolhas desta semana de Eurico de Barros.
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Cinema
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Olivia Wilde realiza e é uma das intérpretes de "O Convite", versão americana de "Sentimental", do espanhol Cesc Gay, que este baseou numa peça de sua autoria. Eurico de Barros dá-lhe duas estrelas.
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