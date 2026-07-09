… O Observador explicava tudo o que se sabe sobre o caos nos exames nacionais. Das falhas antigas nas plataformas à empresa criada no cabeleireiro do pai, passando pelas explicações contraditórias do ministro da Educação, Fernando Alexandre, as queixas continuam e não há garantias de que os problemas estejam completamente resolvidos. Entretanto, além dos partidos da oposição, também António José Seguro veio exigir respostas do Governo.

Também na Política, continuam os sobressaltos no Chega. Depois de umas eleições internas problemáticas para André Ventura, o líder do partido teve de lidar com uma quasi-deserção: ao início da tarde de quarta-feira, José Dias Fernandes, deputado eleito pelo círculo da Europa em 2024 e em 2025, enviou um email a José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República, a comunicar a intenção de passar a deputado não-inscrito; depois de uma reunião com Ventura, Dias Fernandes recuou e enviou um novo email a pedir que o outro ficasse sem efeito; mas o assunto está longe de estar resolvido.

E ainda um dado preocupante: a fraude fiscal nos combustíveis está a subir e Estado terá perdido 460 milhões em 2025. De acordo com um trabalho produzido pela EPCOL (Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes), com o apoio técnico da consultora Deloitte, a fuga aos impostos nos combustíveis importados de Espanha tem vindo a crescer todos os anos e custou 460 milhões só em 2025. Há medidas para travar fraude, mas ainda demoram.

No palco internacional, destaque natural para o fim assumido do acordo de cessar fogo entre EUA e Irão. A implosão do processo de paz, anunciada por Trump, era expectável para os analistas ouvidos pelo Observador, que criticam “Memorando de Entendimento defeituoso”. Sem diálogo a sério, situação atual pode prolongar-se. Esta madrugada, os Estados Unidos atingiram 90 alvos militares iranianos.