Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo, sentenciou com agilidade de TGV: Bardot era “uma locomotiva da história das mulheres”. A atriz francesa não se limitara a apanhar o comboio da emancipação, muito menos pedira licença para trocar de amante a cada apeadeiro. Foi ela quem conduziu essa mudança feita de ousadia e escândalo sem ponta de s’il vou plait. E nem o facto de descarrilar na língua inglesa comprometeu o rótulo de uma das exportações francesas mais valiosas da década de 60: “Tão importante quando os automóveis da Renault”, diria o presidente francês Charles de Gaulle. Na despedida a BB, que morreu esta semana aos 91 anos, o Ricardo Ramos Gonçalves regressa à história da deusa e da musa do cinema, mas sobretudo à da mulher que pôs sempre a vida à frente do mito, que construiu e desconstruiu como e quando bem quis, saindo do ecrã pelo próprio pé, “elegantemente”, antes de completar os 40 anos. Teremos sempre aqueles três dias de passagem por Lisboa; ou o seu estilo vincado, que revolucionou os anos 60, entre sabrinas carmim, decotes para a posteridade, vestidos de noiva lendários e invejáveis looks de divórcio. E os filmes, claro, que o Eurico de Barros fez questão de recordar em seis essenciais. Depois deles, Bardot recolheu-se em La Madrague, tornou-se vegetariana, uniu-se em 1977 ao ecologista suíço Franz Weber e conseguiu atrair atenção internacional para a causa animal, a maior bandeira na fase pós-estrelato. Também gerou polémica, oh la la. Mas quando Deus a criou a ela, já estava tudo mais que previsto, só quem perdeu o comboio não percebeu. Até para a semana e um feliz ano novo!