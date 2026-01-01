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Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo, sentenciou com agilidade de TGV: Bardot era “uma locomotiva da história das mulheres”. A atriz francesa não se limitara a apanhar o comboio da emancipação, muito menos pedira licença para trocar de amante a cada apeadeiro. Foi ela quem conduziu essa mudança feita de ousadia e escândalo sem ponta de s’il vou plait. E nem o facto de descarrilar na língua inglesa comprometeu o rótulo de uma das exportações francesas mais valiosas da década de 60: “Tão importante quando os automóveis da Renault”, diria o presidente francês Charles de Gaulle.
Na despedida a BB, que morreu esta semana aos 91 anos, o Ricardo Ramos Gonçalves regressa à história da deusa e da musa do cinema, mas sobretudo à da mulher que pôs sempre a vida à frente do mito, que construiu e desconstruiu como e quando bem quis, saindo do ecrã pelo próprio pé, “elegantemente”, antes de completar os 40 anos. Teremos sempre aqueles três dias de passagem por Lisboa; ou o seu estilo vincado, que revolucionou os anos 60, entre sabrinas carmim, decotes para a posteridade, vestidos de noiva lendários e invejáveis looks de divórcio. E os filmes, claro, que o Eurico de Barros fez questão de recordar em seis essenciais.
Depois deles, Bardot recolheu-se em La Madrague, tornou-se vegetariana, uniu-se em 1977 ao ecologista suíço Franz Weber e conseguiu atrair atenção internacional para a causa animal, a maior bandeira na fase pós-estrelato. Também gerou polémica, oh la la. Mas quando Deus a criou a ela, já estava tudo mais que previsto, só quem perdeu o comboio não percebeu.
Até para a semana e um feliz ano novo!
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Para fazer
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Cinema
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"Miroirs Nº. 3", de Christian Petzold, o brasileiro "Os Enforcados", de Fernando Coimbra, e "A Criada", com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, são as escolhas de Eurico de Barros esta semana.
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Cinema
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Sydney Sweeney e Amanda Seyfried são empregada e patroa em "A Criada", um "thriller" psicológico corriqueiro que se torna "trashy" e estapafúrdio demais. Eurico de Barros dá-lhe duas estrelas.
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Cinema
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Entre os filmes previstos para estrear estão "Os Enforcados", do realizador brasileiro Fernando Coimbra, a ficção "Terra Vil", de Luís Campos, e o documentário "Balane 3", de Ico Costa.
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Cinema
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Toda a obra da cineasta vai estar em exibição em 2026. Além dos filmes de Maya Deren, vão ser também exibidos trabalhos de artistas que influenciaram e que foram influenciados pelo seu percurso.
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Séries
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Na semana em que ano velho e novo se cruzam, Ricky Gervais, Mozart e Stranger Things são alguns dos destaques nas sugestões semanais e aquele lembrete de que agora há sempre algo novo para ver.
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Centro Cultural De Belém
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Sem revelar o vestido para não quebrar as cláusulas de confidencialidade inerentes a uma encomenda real, a peça de teatro expõe a dimensão humana do trabalho artesanal.
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Espetáculos
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Cinco espetáculos e formas de pensar o mundo: da alta-costura ao tribunal, da escola ao corpo em movimento. Peças que cruzam política, intimidade e resistência marcam os palcos nacionais este mês.
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Para ler
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Livros
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Entre lúcida melancolia da perda e desproporção da vida que não cessa, o poeta e tradutor Daniel Jonas desdobra-se ainda em ironista e desafia a língua portuguesa a ir mais longe e a rir de si mesma.
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Livros
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"O Fim dos Estados Unidos da América" trata da transformação do país num cenário dantesco. É louvável que consiga evitar o lado panfletário, mas há uma distância que tem uma função mistificadora.
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Literatura
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Editora independente "7Nós" encarrega-se de reeditar obras publicadas na década de 70 pelo poeta português, por muitos destacada como uma obra pós-incompleta que deveria de receber mais visibilidade.
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Para ouvir
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Música
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Para além do regresso aos álbuns, o músico autodidata editou também "MUSICÆ MMXV", um mini-álbum com musicas lançadas de forma independente em 2015. "Xenonexo" é composto por 20 canções.
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Moda
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Quatro toneladas de glitter, chapelinhos, máscaras em crochet, um baile negro para irritar a Áustria, jazz no Estoril, e um Goya na sala.
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Para comer
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Doçaria
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Voltou a ser notícia este domingo depois de ser servido a Zelensky na reunião em Mar-a-Lago. Presente em tantos eventos, o bolo de chocolate Trump é a sua sobremesa favorita. Conheça a receita.
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Para comprar
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Lifestyle
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Antes de ser uma marca, era uma bisnaga. Criado em 1925, o famoso creme de rosto da Benamôr faz 100 anos e nunca parou de se produzir. É “o Nívea português”, e ao fim de um século está mais jovem.
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Para sempre BB
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Moda
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O apelido batizou um decote, as sabrinas devem-lhe uma edição especial, e o biquini que usou fez parar o trânsito balnear nos anos 50. Os essenciais de estilo para eternizar Brigitte Bardot.
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Cinema
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Eurico de Barros escolheu filmes de Roger Vadim, Claude Autant-Lara, Henri-Georges Clouzot, Louis Malle, Jean-Luc Godard e Michel Deville em que Brigitte Bardot brilhou entre os anos 50 e 70.
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Cinema
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Musa da Nouvelle Vague contracenou com o ator português António Vilar e esteve em Portugal para promover o filme "A Mulher e o Fantoche". Recuperamos três dias de Brigitte Bardot em Lisboa.
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Cinema
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Brigitte Bardot tornou-se o símbolo da emancipação sexual. Mas preferiu a vida aos holofotes mediáticos que, no entanto, continuou sempre a ter. Morreu aos 91 anos.
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Rádio Observador
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A estilista Fátima Lopes relembra a atriz como alguém que teve um papel sexual libertador e que rompeu muitos conceitos na moda, nomeadamente o uso do bikini. Diz que este é um dia de luto para França
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Cinema
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Brigitte Bardot morreu aos 91 anos, avança o Le Fígaro. Emmanuel Macron, Presidente de França, lamenta morte de “uma lenda do século”.
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Rádio Observador
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A morte de Brigitte Bardot veio lembrar-nos de como o cinema e o mundo mudaram com ela. Este ano despedimo-nos também de Robert Redford e Claúdia Cardinale, estrelas que parecem já não existir.
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Para saber
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Teatro
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O ator de 98 anos encontra-se internado desde sexta-feira e vai "continuar sob vigilância", adianta a família, que o descreve como "um gato com sete vidas".
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Chefs
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Seja num fine dining ou numa tasca, os sous chefs têm um papel fundamental na vida da cozinha. Ao Observador, revelam a responsabilidade que assumem, bem como o desejo por uma vida mais calma.
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Celebridades
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Pelo Natal, Ronaldo e Georgina ofereceram à família duas villas nas ilhas privadas de Ummahat, no Mar Vermelho, destino já conhecido do casal. O preço de venda de cada uma começa nos 3,5 milhões.
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George Clooney
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O ator de Hollywood é agora também francês, juntamente com a mulher, Amal Clooney, e os filhos. Longe de LA, a família escolheu uma quinta no sul de França para educar os gémeos de oito anos.
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Um objeto
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