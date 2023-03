Poderá haver quem me acuse de alarmismo. Na hipótese remota de algum finlandês ler esta coluna peço desde já desculpa pela ironia que lhe dá título. Mas a Finlândia parece estar – felizmente – à beira de ver terminado o seu processo de adesão à Aliança Atlântica. O parlamento húngaro deu a sua indispensável aprovação esta semana. Espera-se que o parlamento turco o faça muito em breve. O que irá acontecer a seguir e que conclusões tirar? A acreditar nas teses de alguns a invasão russa deveria ser certa e iminente. Se não acontecer, como espero, veremos se se tiram as devidas conclusões.

A NATO é uma aliança voluntária

Uma primeira conclusão fundamental é que, ao contrário do defunto Pacto de Varsóvia, comandado pela igualmente defunta União Soviética, a NATO é uma organização de adesão realmente voluntária, e em que cada Estado tem realmente um voto e um veto. Isto significa que só com o acordo de todos é possível a adesão de novos membros à Aliança Atlântica. Os EUA têm muito peso por serem de longe quem mais contribui para a defesa coletiva, mas estão longe de poder simplesmente impor a sua vontade. Isso ficou evidente, aliás, em 2008, quando vários Estados europeus vetaram a proposta americana de adesão da Ucrânia. Esta foi uma de múltiplas tentativas de acomodar as sensibilidades russas e chegar a um compromisso negociado, pacífico com Moscovo. Outra foi o facto de, até à anexação russa da Crimeia, em 2014, não haver tropas de outros aliados nos novos membros da NATO. A adesão dos antigos membros do Pacto Varsóvia foi apenas uma forma de lhes dar uma robusta garantia de segurança coletiva e de os ajudar a reforçar os seus meios de defesa próprios para dissuadir agressões. E ainda há quem venha falar de dilema de segurança russo!

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.