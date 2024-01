Alterações climáticas, pobreza, migração, envelhecimento da população, etc.: a lista de complexas questões societais é longa e amplificada pelo número crescente de crises que as nossas sociedades enfrentam. Este facto cria um sentimento de urgência e o desejo de inovar mais rapidamente para resolver estas questões. Na nossa busca de soluções, os desafios de inovação aberta e os hackathons parecem ser uma boa forma de acelerar a inovação. De facto, a inovação social aberta tornou-se uma solução de eleição para organizações sem fins lucrativos, governos e empresas. Promete combinar a diversidade, um ingrediente fundamental para a inovação, com a rapidez. De facto, os desafios da inovação aberta reúnem diversos grupos de pessoas para desenvolver novas ideias e soluções num curto espaço de tempo, desde alguns dias a semanas, ou meses.

Organizações como a United States Agency for International Development (USAID) ou a Fundação Rockefeller patrocinaram desafios para desenvolver soluções para desafios globais específicos. Na última década, foram criadas várias plataformas de inovação aberta em linha centradas em desafios sociais – como a Climate CoLab, OpenIDEO e Ashoka Change Makers. Esta tendência foi reforçada pela multiplicação de hackathons durante a pandemia de COVID-19. Devido à sua complexidade e escala, os problemas sociais e ambientais que enfrentamos atualmente não podem ser resolvidos por indivíduos, equipas ou organizações individualmente. A inovação social aberta proporciona um mecanismo poderoso para envolver várias partes interessadas – governos, organizações sem fins lucrativos, empresas e sociedade civil – e potenciar as suas diferentes competências e recursos. Cria um ambiente onde as perspetivas e ideias de diferentes domínios e culturas se juntam para criar inovação. Mais importante ainda, envolve os utilizadores finais ou os beneficiários, reconhecendo o seu profundo conhecimento dos problemas, bem como as suas capacidades para encontrar soluções. Assim, para além do desenvolvimento de soluções, a inovação social aberta pode ser um processo poderoso para envolver os atores individuais e fomentar a ação coletiva.

Embora a inovação social aberta seja excelente para gerar sensibilização sobre determinado tópico e gerar muitas ideias num curto espaço de tempo, não nos devemos deixar levar pela ideia de que podemos resolver o mundo através de desafios de inovação aberta ou hackathons. A inovação social aberta é frequentemente, e erradamente, concebida como uma forma de acelerar o percurso da inovação – como se pudéssemos espremer o tempo e encontrar soluções para questões complexas como as alterações climáticas ou a migração em 48 horas. A investigação mostra que sabemos como manipular o tempo para dar início à fase de ideação, convidando diversos grupos de pessoas a apresentarem muitas ideias num curto espaço de tempo. Mas isto não é suficiente e negligencia o facto de a inovação ser uma viagem que vai para além da geração de ideias e inclui múltiplas iterações. As ideias precisam de ser cultivadas com cuidado e paciência, e o seu impacto leva tempo. No entanto, muitas iniciativas de inovação aberta tendem a centrar-se no início da viagem, concentrando-se em reunir diversos participantes, sem considerar todos os passos e recursos necessários para passar da ideação à implementação.

No entanto, recentemente, algumas iniciativas começaram a explorar a forma de apoiar o percurso da inovação ao longo do tempo. Veja-se, por exemplo, a #WirVsVirus, uma iniciativa de inovação social aberta lançada na Alemanha por sete organizações da sociedade civil com o apoio do governo alemão durante o primeiro confinamento devido à COVID-19. A #WirVsVirus convidou os cidadãos a participar numa hackathon virtual de 48 horas para gerar soluções para questões críticas relacionadas com a COVID-19. Tornou-se um dos maiores hackathons do mundo, com 28 000 participantes que se juntaram e publicaram mais de 1500 ideias. Desde o início, os organizadores sabiam que precisavam de apoiar as ideias selecionadas para além das primeiras 48 horas, se quisessem ver algumas dessas ideias testadas ou implementadas. Graças aos recursos (financeiros, de orientação, etc.) fornecidos por fundações, filantropos, governos federais e empresas, foi possível organizar um programa de apoio de seis meses para ajudar as equipas a criar protótipos, testar e desenvolver as suas ideias.

A inovação social aberta tem o potencial de envolver diversos grupos, o que é crucial para gerar soluções que respondam às necessidades das comunidades e sejam adaptadas aos contextos locais. No entanto, se queremos que estas iniciativas criem impacto, é importante perceber que a geração de ideias é apenas o início da viagem. Os indivíduos, por si só, não podem testar e implementar soluções e, mesmo que pudessem, este é um processo que requer várias iterações para além da ideia original. Para criar a longo prazo as mudanças necessárias para resolver os grandes desafios do nosso tempo, não podemos contar apenas com os atores individuais, a sociedade civil e o terceiro setor. O governo, o setor público e os decisores políticos, juntamente com as empresas, têm um papel a desempenhar para apoiar e fomentar ideias inovadoras geradas por indivíduos ou comunidades. Há também um tempo para a inovação e o impacto sustentáveis, e esse tempo não pode ser reduzido. Estamos perante questões urgentes, que têm de ser abordadas agora: não de forma precipitada, mas de forma voluntária e deliberada. No final, trata-se da lebre e da tartaruga a trabalharem em conjunto para criar um impulso e sustentá-lo ao longo do tempo para mudar o sistema.

ANNE-LAURE FAYARD é responsável pela ERA Chair de Inovação Social na NOVA School of Business and Economics e professora visitante de investigação na New York University (NYU). Os seus interesses de investigação envolvem colaboração, tecnologia, inovação e design. A sua investigação foi publicada em várias revistas académicas de referência, bem como na Harvard Business Review. O seu trabalho tem sido destacado em jornais internacionais, como o New York Times, o Financial Times e o The Economist. A sua investigação sobre inovação social aberta foi recentemente publicada no jornal Organization Science e na Encyclopedia of Social Innovation.