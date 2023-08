Escrevo. Um grande pinheiro manso diante da varanda atravessa o azul do mar em frente e toca no sopé da serra depois. Mar e serra bordejam o teclado. É Verão.

Nunca fui dada a balanços de fim de ano nem a planos de ano novo para a mesma vida de sempre. Mas nestas alturas de solidão inesperada enquanto todos se juntam à volta da mesa e o trabalho em atraso nos isola do convívio estival, o coração salta um batimento e nesse intervalo a alma desprende-se do corpo para do alto rever a sua própria história.

Quando era pequena, muito pequena, pensava em quando fosse crescida.

