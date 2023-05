1 Ainda este momento político: não duvido que para o PS e (ainda) para muitos portugueses António Costa é um “excepcional” político. Tão hábil em levar qualquer água ao moinho da sua maior conveniência; tão talentoso a negociar a seu favor, tão prodigioso com os seus a ponto de os confundir com o país, tanto jogo de cintura. E há sete anos ao leme, coisa formidável. Logo após a intervenção presidencial na noite de 2 de Maio o PS – ou quase todo o PS – fez constar que rejubilara. O Grande Costa, encenando-se a si mesmo, desafiara o Chefe de Estado, exibira mando, reforçara o poder, impusera novas regras . Costa “derrotara” Marcelo. O eco dos discordantes socialistas desta (alucinante?) tese era uma brumosa surdina frente à arrasadora certeza de uma vitória com carácter definitivo. Sucede que, hélas, uma “bravata” não substitui uma governação, nem um instante de ilusória glória redime a falta de legado governativo. Para além da panache do Primeiro Ministro, atrás do biombo do seu gesto, continua o mesmo país que já lá estava. Com as contas certas e o resto errado. A bravata e a panache esgotaram-se nelas próprias, estampadas contra a imperiosa necessidade de sobrevivência política de alguém atarraxado ao poder com pregos de aço. Claro que será diminuto o núcleo de portugueses que concordarão comigo ou acharão apropriado o mote da “sobrevivência” aplicado ao Primeiro Ministro, mas é lá que me incluo. E onde, ou muito me engano, se inclui também o próprio António Costa que percebeu estar já nessa rota (e não nos intimou ele a também concluir isso mesmo com a “natureza” da sua invectiva contra o Chefe de Estado?) Assim parece: apesar de dominar o Estado, apesar do leque de aumentos ou (fictícias) benesses que abrirá para o povo, dos truques que tirará da cartola para lhe cativar o voto, apesar dos milhões que irá despejar sobre o país nos meses anteriores às eleições europeias. (Dizem que a aplicação do PRR se atrasa a cada dia. É verdade: mas não será sobretudo porque está “guardado” para que com ele e através dele se fazerem fogachos e deitarem serpentinas quando for o tempo eleitoral delas?)

2 Em Belém nesse mesmíssimo serão de 2 de Maio não se duvidava que o Chefe de Estado fora um autêntico Chefe de Estado: serenidade institucional, autoridade sóbria, discurso pedagógico, argumentação forte, frontalidade, clareza. Impacto. É verdade. Podia apetecer acreditar. (O Presidente da República resistiu até a, pela “enésima” vez, pronunciar a desacreditada palavra “dissolução”… um feito que lhe foi altamente recomendado horas antes da sua intervenção por um amigo do peito). Mas com sete anos de atraso e 24 horas após a incontida prova de um gelado diante das (devidamente avisadas) câmaras de televisão era legítimo e verosímil que a perplexidade se instalasse: acreditar? Entre a fundamentada perplexidade causada por um, Chefe do Estado e a torpe encenação do outro, Chefe do Governo, fiquei com a perplexidade. Nove dias depois, talvez nem com um, nem com o outro.

É certo que o actual Presidente tem uma invulgaríssima de tão exclusiva “ideia” da instituição presidencial. Das suas funções constitucionais e políticas, do modo com as mobila, dos comportamentos com que as interpreta. Mesmo assim. Não é de todo a mesma coisa para o país e para uma plateia de nove milhões de portugueses ter um Presidente da República que escolheu agir assim do que não ter, e basta relembrar (não foi assim há tanto tempo) os seus quatro antecessores naquela mesma morada: a nenhum ocorreu ter já tirado (talvez nove) milhões de selfies, para pré-garantir ser ininterruptamente amado; a nenhum passou pela cabeça, num momento sério da vida nacional, expor-se de tal modo que permitisse a uma jornalista interrogá-lo publicamente sobre a sua cor partidária de gelados, laranja ou rosa? Um divertissement com assinatura. Não pode acabar bem.

