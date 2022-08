Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nunca entendi porque é que se foi separando o jardim de infância do ensino obrigatório, já que o jardim de infância cria as condições para o sucesso do ensino obrigatório. Acresce que o jardim de infância talvez seja dos raros momentos em que a escola se adequa à forma de aprender de uma criança e a ensina a pensar. Por isso mesmo, custa a entender que o jardim de infância não seja obrigatório e gratuito. Não seja ensino básico.

Entretanto, há muitas crianças que passaram a ter acesso gratuito à creche. E isso seria de aplaudir. Mas talvez seja importante conversarmos sobre ela.

Há creches e creches. Mas faz diferença a um bebé muito pequenino ter de se levantar a destempo e atravessar uma cidade. Ser confiado a pessoas que repartem a sua atenção com outros bebés. Ou adequar-se ao modo de funcionamento de uma creche. Faz diferença se lá passa muitas ou poucas horas. Se tem contacto regular com o ar livre. Se a creche tem todas as condições para ele lá estar. Ou se o estimula com método. Acresce que os bebés aos 6, aos 8, ou aos 12 meses não procuram a relação com outros bebés, como acontece depois dos 2 anos. Porque o vínculo prevalece sobre a sociabilidade.

A qualidade das creches minimiza muitos custos. Mas um bebé ganha com cuidados adequados aos seus ritmos. Com a criação de rotinas que se compatibilizem com eles. E com regras que liguem ritmos e rotinas com competências e sociabilidade. E ganha se, primeiro, tiver um rosto seguro. Depois, dois. E a seguir, três e quatro. Cresce-se melhor devagar!

