1 Quem diria tanta aceleração? Da deliquescência a este actual “estado de vazio” tem sido um passo. Ponho entre aspas porque o vazio é ainda meio difuso, indefinido, mas ele aí está. Existe pelo menos o sentimento – palavra ardilosa – de uma terra de ninguém: sabe-“se” que não se está politicamente bem entregue, da mesma forma que não se sabe bem que nova morada aí vem. Mais ou menos é isto. (Claro que é na futura morada política que tudo reside, um nó górdio de duvida e incertezas mas o próprio de um “estado de vazio” é justamente a não imediata percepção de um caminho como o mais ajustado para o que as circunstâncias reclamam. Ou impõem. Lá virá o tempo.)

2 O que parece impossível é discordar de que há um desnorteio. Deixo apenas três exemplos, breves, intensos e eloquentes, todos. São conhecidos, é verdade., peço desculpa por maçar. É porém ainda mais verdade que não podem ser esquecidos, varridos com leveza e destreza para debaixo do (infectado) ar do tempo.

Quem atente na intervenção de António Costa na reunião da Comissão Política do PS ocorrida há dias é em desnorteio que pensa: as “prioridades” que lançou — e nas quais ia insistindo com a aflição de um náufrago — quase humilham o país: deviam estar tratadas. Algumas delas a caminho de o estar, outras, em bom andamento, outras ainda, quase concretizadas. À excepção da (incerta) execução do mais recente Plano de Restruturação e Resiliência (PRR), o lote apresentado é dramático pelo que revela do pouco feito ou não feito, não melhorado, não intervencionado. Pergunta legítima: um lote com esta importância não constava afinal da agenda do primeiro ministro mal ele entrou em funções? Ou constava e durante dois governos fez-se pouco ou pouquíssimo caso?

Relembro: “reforma do Serviço Nacional de Saúde” (sete anos depois do início da governação e seis depois das cativações que começaram a destruir o SNS é credível a palavra “reforma”?); “política de habitação” (uma chaga que o governo não viu alastrar prejudicando centenas de milhares de portugueses, legitimamente aflitos por um canto, debaixo de telha); “agenda do trabalho digno” (tanto, tanto ainda por fazer em questão tão crucial para salvar o hoje e redimir de persente tao nefasto); “modelo dos professores” (o assunto é sério. Nem se resolve com manifestações, embora bem se compreendam. Era preciso outra competência. Um fôlego que não se restringisse a uma troca de cadeiras mas a uma revolução. E já agora, ninguém pede contas a Tiago Brandão Rodrigues?); “conclusão da descentralização” (à pressa, de qualquer maneira, para mostrar serviço no desespero de uma crise grave?).

