A vitória do Partido Popular e do Vox nas eleições municipais e autonómicas em parte de Espanha vem na linha de uma mudança política e ideológica mais geral que começou há cerca de vinte anos e que se acentuou em sucessivas crises globais, regionais e nacionais.

Há um grande avanço da direita em Espanha ­– melhor, das direitas: da direita conservadora e liberal do PP e da direita nacional-conservadora e popular do Vox. Em Espanha estão bem presentes estas duas direitas: uma mais antiga, ainda com traços centristas, do tempo do reagrupamento anti-esquerda na transição democrática dos anos 70; a outra, nascida do agudizar da questão nacional espanhola, com a escalada do separatismo catalão e o que muitos eleitores terão considerado a débil defesa da unidade de Espanha da liderança do PP.

Mas enquanto a Esquerda, pelo seu internacionalismo, tende para uma certa uniformidade de princípios e causas, a Direita, precisamente pelo reconhecimento do factor nacional e identitário, das raízes históricas e dos problemas específicos de cada comunidade, tende a ser mais dispersa e diversa, embora dentro de valores e princípios comuns.

