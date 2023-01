Quando João Cotrim Figueiredo anunciou a sua saída da liderança da IL e, pouco depois, o deputado Rui Rocha anunciou a sua candidatura, ficou imediatamente claro que a sua era a candidatura da continuidade. Não só pelo (prontamente anunciado) apoio do próprio João Cotrim Figueiredo mas também pelo apoio reunido no interior do grupo parlamentar, no qual só Carlos Guimarães Pinto e Rodrigo Saraiva optaram por uma posição pública de neutralidade, sendo que nenhum dos actuais deputados da IL apoia Carla Castro (além da própria, naturalmente).

Rui Rocha somou depois a estes também o apoio de boa parte da estrutura e quadros que foram responsáveis pelo sucesso recente do partido, o que lhe permitiu agregar em seu torno uma excelente equipa que dá amplas garantias para esse trabalho de continuidade, com destaque para Ricardo Pais Oliveira, António Costa Amaral, Miguel Rangel e Ana Martins. Nomes aos quais importa somar ainda os responsáveis pela IL nos Açores – Nuno Barata – e na Madeira – Nuno Morna. Apoios que deixaram Rui Rocha numa clara posição de vantagem à partida mas que, simultaneamente, abriram espaço para uma narrativa de outsider que Carla Castro soube explorar a seu favor. A ideia de uma candidata underdog, popular entre as bases do partido mas excluída pelas elites dominantes do partido que apontaram Rocha como delfim, abriu algum espaço para o que pareceria à partida uma missão impossível: desafiar a solução de continuidade num jovem partido vindo de um inegável sucesso eleitoral.

Desafio no qual importa destacar o papel de Paulo Carmona, cujo empenho como número dois de Carla Castro é muito significativo. Além de possuir vasta experiência empresarial e associativa, Carmona é vice-presidente do Movimento Europa e Liberdade, posicionando-se como figura chave na campanha de Carla Castro e numa eventual futura liderança. Neste contexto, é significativo e merecedor de reflexão que, além de Paulo Carmona, a candidatura de Carla Castro agregue apoios de figuras tão díspares e sem ligação aparente como Rui Albuquerque, José Adelino Maltez, Miguel Ferreira da Silva e até Álvaro Nascimento.

Carla Castro e Paulo Carmona têm aliás o inegável mérito de terem conseguido reunir em torno da candidatura um conjunto de apoios de figuras com algum relevo passado na IL mas que se sentem (justa ou injustamente) de alguma forma excluídas ou desconsideradas. Como demonstram outras histórias partidárias recentes em Portugal, a lógica de uma coligação de descontentes não deve ser subestimada numas eleições internas, ainda para mais em regime de voto directo em convenção.

