Na manhã de quinta-feira acordámos com a inesperada notícia do secretário de Estado André Mendes – do ministério dos Transportes e outros assuntos governamentais – informando que o chefe dos «esquerdistas» que assaltaram o actual governo, Pedro Nuno Santos, havia programado por lei a construção de dois aeroportos na Outra Banda: um no Montijo daqui a 4 anos e outro daqui a 15 em Alcochete… O valor de tal promessa vale o que vale, isto é, pouco ou nada!

A propaganda dessa notícia arrasta-se desde o tempo funesto em que Sócrates anunciava a construção do aeroporto na Ota. Esta enésima proclamação do mesmo tema foi tal que já ontem se aguardava a confirmação pública do 1.º ministro ao anunciar que desautorizava o ministro. Só que não o demitira nem este apresentou a aguardada demissão… Aparentemente, Santos tem menos medo que Costa do que o contrário… Quanto ao PR, tão falador por hábito, nada disse… Apesar da irregularidade deste assina-não assina, a decisão final tardou até tarde!

